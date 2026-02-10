Μάγδα Λέκκα: Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η ηθοποιός

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μάγδα Λέκκα

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο στο Facebook.

«Αντίο γλυκιά μας Μαγδα! Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη έφυγε απο κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΕΣΗ) η Μάγδα Λέκκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφίδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλης Ζαϊφίδη» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη»

«Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας. Κάθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ επί χρόνια για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς. Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στην ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που τις γίνονταν και με απέραντη αγάπη για τους νέους… Γι’ αυτό κι έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίματα ψωμί…Αχ…πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας Μάγδα» πρόσθεσε.

12:28 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

