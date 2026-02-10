Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα και επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν

Παράνομες συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν βλέπουν οι αστυνομικοί να κρύβεται πίσω από το άγριο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε χθες (09/02) το απόγευμα σε περιοχή της Θερίσου, στο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές τρεις άνδρες από το Αφγανιστάν.

Πρόκειται για τρία νεαρής ηλικίας άτομα, που συναντήθηκαν έξω από τα σπίτια που διαμένουν και σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο Αφγανοί επιτέθηκαν στον συμπατριώτη τους, τραυματίζοντάς τον στο σώμα και στο πρόσωπο.

Πληροφορίες του patris.gr αναφέρουν ότι ο ένας εκ των δραστών με μία πέτρα χτύπησε στο πρόσωπο τον συμπατριώτη του, σπάζοντας του τα δόντια, ενώ ο δεύτερος δράστης από το Αφγανιστάν φέρεται να προσπάθησε να τον μαχαιρώσει.

Το θύμα αντιστάθηκε και διέφυγε και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία συνέλαβε τους δύο δράστες.