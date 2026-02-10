Ρουμανία: Νέο τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο – καρμανιόλα που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ – Ξεκληρίστηκε μια οικογένεια

Μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN 6, τον δρόμο όπου έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Μία ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε, όταν ένα φορτηγό βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και διέλυσε το αυτοκίνητο που επέβαινε ένας άνδρας με τα δύο παιδιά του.

Την Κυριακή (8/2) σημειώθηκε το νέο τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασαν τη ζωή του δύο παιδιά ηλικίας 13 και 16 ετών και ο πατέρας τους. Σύμφωνα με το observatornews.ro, o οδηγός ενός φορτηγού μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση και ανέτρεψε το αυτοκίνητο. Στο σημείο κλήθηκαν αρκετές ομάδες πυροσβεστικής και διάσωσης, καθώς και το ελικόπτερο SMURD.

Ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με το digi24.ro.

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου

Ο «δρόμος του θανάτου»

Ο δρόμος που έγινε το τροχαίο χθες χαρακτηρίζεται από τους Ρουμάνους ως καρμανιόλα ή αλλιώς ο «δρόμος του θανάτου». Ο Drumul Național 6 (DN6) είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat, συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία.

Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara. Παρά τη σημασία του ως κύριος διεθνής άξονας, ο DN6 έχει κερδίσει τη μαύρη φήμη του «drumul morții» (δρόμος του θανάτου) στη Ρουμανία.