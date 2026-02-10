Γερμανία: Ο 26χρονος Έλληνας είχε προκαλέσει κι άλλο επεισόδιο πριν από τη μοιραία επίθεση στον ελεγκτή

Γερμανία: Ο 26χρονος Έλληνας είχε προκαλέσει κι άλλο επεισόδιο πριν από τη μοιραία επίθεση στον ελεγκτή

Μετά τη χθεσινή αναφορά του περιοδικού Focus, ότι ο 26χρονος Έλληνας που συνελήφθη για τη θανατηφόρα επίθεση στον Τούρκο ελεγκτή εισιτηρίων της Deutsche Bahn, είναι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, τώρα το Der Spiegel αποκαλύπτει ότι ο ύποπτος είχε ήδη τραβήξει την προσοχή της γερμανικής αστυνομίας νωρίτερα την ίδια μέρα, σε ένα άλλο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το Der Spiegel, αστυνομικοί απομάκρυναν τον 26χρονο Έλληνα από περιφερειακό τρένο που ερχόταν από τη Γαλλία στο Κάισερσλάουτερν στις 11:50 π.μ. τοπική ώρα, καθώς προηγουμένως φέρεται να είχε κλωτσήσει μια πόρτα του τρένου.

Το προσωπικό ειδοποίησε τις αρχές για το περιστατικό. Ωστόσο, η παρέμβαση της αστυνομίας δεν είχε συνέπειες για τον 26χρονο.

«Καθώς η πόρτα δεν παρουσίασε βλάβη και ο άνδρας είχε έγκυρο εισιτήριο, το περιστατικό δεν είχε νομικές συνέπειες», αναφέρει το περιοδικό.

Έτσι, ο 26χρονος συνέχισε το ταξίδι του κανονικά, και μόλις λίγες ώρες αργότερα εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Η μοιραία επίθεση στον 36χρονο ελεγκτή εισιτηρίων

Περίπου στις 5:45 μ.μ. τοπική ώρα, αναφέρει η Bild, ο άνδρας υποβλήθηκε σε έλεγχο εισιτηρίου από τον Σερκάν Τσαλάρ σε σιδηροδρομικό δρομολόγιο κοντά στο Λάντσχουτ.

Δεδομένου ότι αυτή τη φορά δεν μπορούσε να προσκομίσει εισιτήριο, ο 36χρονος ελεγκτής προσπάθησε να τον κατεβάσει από το τρένο.

Ο Έλληνας, όμως, του επιτέθηκε βίαια, χτυπώντας επανειλημμένα τον Σερκάν στο κεφάλι. Αυτός κατέρρευσε, χρειάστηκε ανάνηψη μέσα στο τρένο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δύο ημέρες αργότερα υπέκυψε.

Δικαστής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο ύποπτο, με κατηγορία ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Σύμφωνα με την εισαγγελία, όπως αναφέρει το Der Spiegel, «ο άνδρας παραμένει μέχρι στιγμής σιωπηλός». Οι αρχές αξιολογούν βίντεο και μαρτυρίες.

12:26 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

