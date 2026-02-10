Βουλή – Δαβάκης: Ενδεχομένως υπάρχει λόγος εφαρμογής της διάταξης περί αφαίρεσης ιθαγένειας για τον σμήναρχο

Η διάταξη για την αφαίρεση ιθαγένειας ενδεχομένως να έχει λόγο εφαρμογής στην περίπτωση του σμηνάρχου που κατηγορείται κατασκοπεία, δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε πως η υπόθεση ερευνάται από τη δικαιοσύνη και αυτή έχει τον πρώτο λόγο.

«Είναι ένας λόγος εφαρμογής ενδεχομένως»

«Στις 6 Φεβρουαρίου τέθηκε ο σμήναρχος σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες. Με το άρθρο 102 του ν. 5265/2026 ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία και διατάχθηκε κύρια ανάκριση, με τις βάση ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή», τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε: «Θυμάστε όλοι όταν φέραμε το άρθρο 298 του αμέσως προηγουμένου νόμου, περί αφαίρεσης ιθαγένειας, η διάταξη εκείνη δαιμονοποιήθηκε με διαφόρους χαρακτηρισμούς στο πολυνομοσχέδιο που συζητήσαμε και υπήρξε και αντίδραση. Είναι ένας λόγος εφαρμογής ενδεχομένως, μακάρι να είναι διαφορετικά πράγματα αλλά λυπάμαι. Υπήρξε τότε αιτίαση περί φίμωσης της δημοσιογραφίας ενώ το άρθρο εκείνο της αφαίρεσης ιθαγένειας δεν είχε καμία σχέση με αυτό και αφορούσε ζητήματα μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, κάτι που όπως φαίνεται έχει επισυμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά η έρευνα συνεχίζεται, τον λόγο έχει δικαιοσύνη, υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ενδείξεις και τοποθετούμαι με πολύ συστολή απέναντι σε αυτό γιατί πρώτα από όλα πρόκειται για Έλληνα αξιωματικό με ό,τι αυτό σημαίνει για τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα και την ιδιαιτερότητα του θέματος».

«Πέφτει το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων»

Προηγουμένως, ο ανεξάρτητος βουλευτής Βαγγέλης Αποστολάκης είχε επισημάνει ότι πρέπει να εκδοθεί ανακοίνωση από το υπουργείο σχετικά με αυτό το μείζον ζήτημα. «Έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, πήγε συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος διασύρθηκε από τον Τύπο, ήταν μια μεγάλη υπόθεση και στη συνέχεια όταν έφτασε στο δικαστήριο δεν υπήρχαν στοιχεία να δικαστεί. Θα πρέπει, λοιπόν, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτήν τη στιγμή διασύρονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, πέφτει το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να πάρετε θέση και να εκδοθεί μια ανακοίνωση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας», υποράμμισε ο κ. Αποστολάκης.

H αφαίρεση ιθαγένειας

Στον νόμο για τον Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο από τη Βουλή, επήλθε αυστηροποίηση των κυρώσεων που δύνανται να επιβληθούν σε στρατιωτικούς ή δημοσίους υπαλλήλους που κοινοποιούν διαβαθμισμένες εθνικές και συμμαχικές πληροφορίες, στις οποίες έχουν πρόσβαση λόγω της ιδιότητάς τους και οι οποίες είναι κρίσιμες για την άμυνα και την ασφάλεια, τόσο σε εθνικό όσο και σε συμμαχικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία τους έναντι του κινδύνου περιέλευσής τους σε γνώση τρίτων χωρών.

Η διάταξη επεξέτεινε τις περιπτώσεις έκπτωσης από την ελληνική ιθαγένεια σε όσους καταδικάζονται για τα αδικήματα των άρθρων 146 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας και 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, περί μετάδοσης στρατιωτικών πληροφοριών, εισάγοντας στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) περίπτωση έκπτωσης από την ελληνική ιθαγένεια, ανεξαρτήτως εάν αυτά τα αδικήματα τελέστηκαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και ανεξάρτητα από το αν για αυτά έχει υπάρξει επίσημη πράξη ανάληψης υπηρεσίας σε ξένη χώρα, περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται ήδη πρόβλεψη στο άρθρο 17 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ή αν πρόκειται για πολίτες ή για εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στρατιωτικούς.

Με το άρθρο 298 «Απώλεια ιθαγένειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» του νόμου για τη Μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή ορίζονται τα εξής:

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), περί των λόγων έκπτωσης από την ελληνική ιθαγένεια, προστίθεται περ. δ) και το άρθρο 17, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17

1. Μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας:

α. Όποιος ανέλαβε δημόσια υπηρεσία σε αλλοδαπό κράτος και, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, προς αυτόν να απόσχει εντός οριζόμενης προθεσμίας από την υπηρεσία αυτή, ως αντίθετη προς τα συμφέροντα της χώρας, εμμένει σε αυτή.

β. Όποιος κατά τη διαμονή του στην αλλοδαπή ενήργησε προς όφελος αλλοδαπού κράτους πράξεις ασυμβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα και αντίθετες προς τα συμφέροντα της Ελλάδας.

γ. Αλλοδαπός, ο οποίος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, λόγω της ιδιότητας του ως δοκίμου ή μοναχού στο Άγιο Όρος, εφόσον εγκατέλειψε, αποδεδειγμένα, τη μονή της εγκαταβίωσής του, καθώς και την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

δ. Όποιος τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α’ 20), περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο έκπτωση απαγγέλλεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, η δε απώλεια της ιθαγένειας επέρχεται από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η κατά το άρθρο αυτό κήρυξη κάποιου ως εκπτώτου της ελληνικής ιθαγένειας ενεργεί ατομικά και δεν επηρεάζει την ιθαγένειά του, της συζύγου και των ανήλικων ή ενήλικων τέκνων του».