Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευκρινίσεις των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας για τα προγράμματα κατάρτισης

Διευκρινίσεις μέσω δελτίου Τύπου εξέδωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά με την υπόθεση Παναγόπουλου. 

«Τα προγράμματα έληγαν τέλος Δεκεμβρίου 2023, ενώ είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί με αναδόχους κατάρτισης, δημιουργώντας νομικές δεσμεύσεις για το Ελληνικό Δημόσιο» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε ολόκληρο το δελτίο Τύπου

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν προγράμματα κατάρτισης, τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα εξής:

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι πάγια και διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

⁠Σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, το 2021 και το 2022, εντάχθηκαν από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μία σειρά από προγράμματα κατάρτισης.

Η επιλογή των φορέων (επιστημονικών ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, ενώσεων επιμελητηρίων και επιστημονικών φορέων) έλαβε χώρα μέσω ανοικτών προσκλήσεων και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.

Τα προγράμματα έληγαν τέλος Δεκεμβρίου 2023, ενώ είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί με αναδόχους κατάρτισης, δημιουργώντας νομικές δεσμεύσεις για το Ελληνικό Δημόσιο.

Ως εκ τούτου και καθότι δεν είχε ολοκληρωθεί η υλοποίηση, έπρεπε να διασφαλιστεί η συνέχιση χρηματοδότησης των έργων, λόγω σοβαρού κινδύνου έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τον Απρίλιο του 2024, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αρχών, δόθηκε οδηγία και έγκριση από την ΕΕ, όπως αυτή αποτυπώνεται σε επιστολή που εστάλη προς τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 17 Απριλίου 2024, για μεταφορά 15 έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ, παράλληλα, γινόταν αναφορά για τα έργα των συμπραττόντων φορέων ότι οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

⁠Πράγματι, τα 14 από τα 15 έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με την οδηγία και έγκριση της ΕΕ, ενώ τα τέσσερα έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο κατεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση του μεταγενέστερου Νόμου 5140/2024.

Συνεπώς, οι μεταφορές των έργων έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο με απόλυτη διαφάνεια.

