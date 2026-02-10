Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Απεργία στο αθλητικό τμήμα της Rai μετά τα λάθη στην τελετή έναρξης – Ζητούν την παραίτηση του διευθυντή τους

Το αθλητικό προσωπικό της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα προχωρήσει σε τριήμερη απεργία μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία και ότι αρνείται να υπογράφει ρεπορτάζ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για σοβαρά συντακτικά λάθη κατά τη μετάδοση της τελετής έναρξης.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τα προβλήματα που σημειώθηκαν στη ζωντανή κάλυψη της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα 2026 την περασμένη Παρασκευή.

Λάθη αναγνώρισης προσώπων στη ζωντανή μετάδοση

Ο αθλητικός διευθυντής της Rai, Πάολο Πετρέκα, φέρεται να απέτυχε επανειλημμένα να αναγνωρίσει γνωστά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Μεταξύ άλλων, μπέρδεψε τη γνωστή Ιταλίδα ηθοποιό Matilda De Angelis με την Αμερικανίδα σταρ Mariah Carey, ενώ αναγνώρισε λανθασμένα την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Kirsty Coventry —που βρισκόταν δίπλα στον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα— ως κόρη του τελευταίου.

Το συνδικάτο κάνει λόγο για «ντροπή»

Το Σάββατο, το συνδικάτο των εργαζομένων στη Rai, Usigrai, χαρακτήρισε την υπόθεση «ντροπή». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωποι των εργαζομένων κατηγόρησαν τον Πετρέκα ότι «διόρισε ουσιαστικά τον εαυτό του στη θέση και στη συνέχεια απέδειξε πως είναι πλήρως ακατάλληλος για αυτή».

Σε ανακοίνωσή του, το συνδικάτο ανέφερε ότι ο Πετρέκα έβλαψε τόσο τους πολίτες που πληρώνουν το ανταποδοτικό τέλος όσο και την ίδια τη Rai, αλλά και όλους τους δημοσιογράφους του αθλητικού τμήματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rai, Giampaolo Rossi, κάλεσε τον αθλητικό διευθυντή να αναλάβει την ευθύνη για τα περιστατικά, τονίζοντας ωστόσο ότι οι εσωτερικές διαφωνίες δεν θα πρέπει να εκτίθενται δημόσια κατά τη διάρκεια τόσο προβεβλημένων Αγώνων.

Κλιμάκωση της σύγκρουσης και πίεση για απομάκρυνση

Όπως γράφει η Corriere della Sera, οι δημοσιογράφοι του αθλητικού τμήματος της Rai εμφανίζονται αποφασισμένοι να επιδιώξουν την παραίτηση ή την αντικατάσταση του διευθυντή τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πετρέκα δεν προτίθεται προς το παρόν να παραιτηθεί.

Ωστόσο, δεν αναμένεται να αναλάβει τη μετάδοση της τελετής λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Απριλίου στην Αρένα της Βερόνας.

Παρέμβαση και από τον πολιτικό κόσμο

Η υπόθεση λαμβάνει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι από τότε που ανέλαβε την εξουσία η δεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, στη Rai η πολιτική πίστη έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την επαγγελματική επάρκεια.

Πηγή: dpa