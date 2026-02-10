Φιντάν: Δήλωση – βόμβα για πυρηνικά όπλα – Γιατί «τρομάζουν» οι Ισραηλινοί

Ο υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία, ο Χακάν Φιντάν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε έναν περιφερειακό, πυρηνικό, εξοπλιστικό ανταγωνισμό, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Μααρίβ.

«Στο φόντο των προσπαθειών του Ισραήλ και των ΗΠΑ να αποτρέψουν το Ιράν από το να μετατραπεί σε πυρηνική δύναμη, φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη μία χώρα στην περιοχή μας που ενδέχεται να εξοπλιστεί με το πιο επικίνδυνο όπλο στον κόσμο», γράφει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τοπικό CNN ο Φιντάν, όταν ρωτήθηκε αν η Τουρκία θα έπρεπε να διαθέτει πυρηνικά όπλα, για μικρό διάστημα δεν μίλησε και στην συνέχεια είπε: «Μπορώ απλώς να πω “κανένα σχόλιο”». Προτίμησε όμως να απαντήσει αναλυτικά και είπε ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί να παραβιάσει τη λεπτή ισορροπία δυνάμεων που επικρατεί στην περιοχή, γιατί θα ήταν μια κίνηση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν ευρύ πυρηνικό ανταγωνισμό.

«Μπορεί να αναγκαστούμε να αποκτήσουμε πυρηνικά»

Απαντώντας όμως σε ερώτηση για το αν η Τουρκία θεωρεί την ανάπτυξη ιρανικών πυρηνικών όπλων άμεση απειλή για την ασφάλειά της είπε: «Ενδέχεται να αναγκαστούμε να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα αναπόφευκτα». Σύμφωνα με τον Φιντάν, η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων αποτελεί «στρατηγικό ζήτημα υψηλού επιπέδου» που πρέπει να εξετάζεται ως μέρος της «μεγάλης εικόνας».

Η εφημερίδα Μααρίβ αναφέρει ότι, προς το παρόν, η Τουρκία δεν διαθέτει πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Επιπλέον έχει υπογράψει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Η χώρα εστιάζει αυτή την περίοδο στην κατασκευή του πρώτου από τρεις πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που προορίζονται για πολιτική χρήση ενέργειας.

Παράλληλα με την ένταση απέναντι στο Ιράν, η Τουρκία κατηγόρησε το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο που υπονομεύει τη σταθερότητα της περιοχής — έναν ισχυρισμό που το Ισραήλ δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει.

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στην αμερικανική παρουσία στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η Τουρκία φιλοξενεί δεκάδες πυρηνικά όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών στη βάση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ, στην επαρχία Αδάνων, περίπου 112 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Συρία.

Παρ’ όλα αυτά, η Άγκυρα δεν έχει άδεια να τα χρησιμοποιήσει ή να τα αναπτύξει αυτόνομα.

Το ιρανικό ζήτημα

Όσον αφορά τις διπλωματικές επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν την περασμένη Παρασκευή, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις «δεν θα οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν και προειδοποίησε ότι η Μέση Ανατολή δεν αντέχει έναν ακόμη πόλεμο.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι οι Ιρανοί «δεν κατασκευάζουν ατομική βόμβα» σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τη βούληση της Ουάσινγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις ασφαλείας προς τους συμμάχους της ενδέχεται να αποτελέσει καταλύτη για έναν μελλοντικό πυρηνικό εξοπλιστικό ανταγωνισμό, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και σε ολόκληρη την Ασία και την Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του Φιντάν έγιναν στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διεθνών προσπαθειών, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, για την αποτροπή της ανάπτυξης στρατιωτικών πυρηνικών δυνατοτήτων από το Ιράν.

Παράλληλα, πέντε ημέρες μετά τη λήξη της τελευταίας εναπομείνασας συμφωνίας πυρηνικού ελέγχου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτεί μια δραματική αλλαγή στην αμερικανική πυρηνική πολιτική. Σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times», η κυβέρνηση εξετάζει ενεργά την ανάπτυξη επιπλέον πυρηνικών όπλων και προετοιμάζεται ακόμη και για τη διεξαγωγή πυρηνικών δοκιμών.