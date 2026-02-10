Μαρία Καρυστιανού: Το κόμμα γεννήθηκε από την κοινωνία, λόγω ανάγκης – Επιμένει για αμβλώσεις και δημοψηφίσματα

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε το υπό δημιουργία της κόμμα ως επανάσταση που γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης, την Τραγωδία των Τεμπών ένα κρατικό έγκλημα, όχι όμως το πρώτο στην Ελλάδα, ενώ τόνισε πως δεν πιστεύει στην ελληνική δικαιοσύνη.

Σημείωσε ότι ήταν η κατάσταση που την έστρεψε στη δημιουργία του κόμματός της, τονίζοντας πως “οι αλλαγές γίνονται από τη βάση“.

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, υποστήριξε ότι κακώς ο κ. Μητσοτάκης βλέπει τον Ερντογάν, επιμένοντας τόσο για τα δημοψηφίσματα, όσο και τις αμβλώσεις.

Η κα Καρυστιανού μιλώντας στο BankingNewsTV εξέφρασε την ανησυχία της για την «επιθετική στάση της Τουρκίας», αλλά και για το ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός πηγαίνει σε συζήτηση.

«Έκπληξη και ανησυχία βέβαια μου δημιουργεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κάνει καμία ανακοίνωση τίποτα, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Μου δημιουργεί και ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι», αναφέρει, για να καταλήξει κατηγορηματικά: «Υπό αυτές τις συνθήκες όχι», απαντώντας στο ερώτημα εάν έπρεπε να πραγματοποιηθεί το ταξίδι στην Άγκυρα. «Και αν θέλετε θεωρώ προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό να δίνεται αυτό το τελεσίγραφο. Επιθετικές θέσεις και ένα τελεσίγραφο και ελάτε να συζητήσουμε και ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στη συζήτηση χωρίς να έχει κάνει καμία δήλωση», είπε.

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε δει όλοι μας ως πολίτης, μιλάω αυτή τη στιγμή βλέποντας την επιθετική στάση της Τουρκίας. Ακούγοντας τον κ. Φιντάν, τον υπουργό Εξωτερικών, να μιλάει ότι δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι εάν δεν βρούμε μία λύση, μία λύση και έχοντας στο κεφάλι μας μία ναύτες που διαχωρίζει το Αιγαίο στα δύο επ’ αορίστου, χωρίς να έχουμε βγάλει εμείς δική μας από τη νύχτα, χωρίς να έχουμε καν πει κάτι σε όλη αυτή την επίθεση που δεχόμαστε αυτές τις μέρες», είπε.

Δεν κάνει πίσω για τις αμβλώσεις

Για το θέμα των αμβλώσεων, η Καρυστιανού επιμένει ότι δεν το έφερε «η ίδια» στην επικαιρότητα. «Θα σας πω ότι το θέμα των αμβλώσεων δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο. Αναγκαστικά μου έγινε μια ερώτηση», λέει, υποστηρίζοντας ότι μιλά «ως παιδίατρος»: «έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και έχουμε γύρω στις 250.000 αμβλώσεις το χρόνο».

Εστίασε, επίσης, στην οικονομική διάσταση που, όπως υποστήριξε, συνδέεται με το φαινόμενο.

«Επίσης, γνωρίζω ότι η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια. Είναι η ακρίβεια και θεωρώ ότι μια κοινωνία φροντιστή θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα», είπε, προσθέτοντας: «Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να έχεις από την άλλη ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά».

Υποστήριξε ακόμη ότι το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα, ενώ προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση εγχειρήματος θα υπάρχουν παρεμβάσεις για το κόστος ζωής:

«Θα πρέπει η κοινωνία να το συζητήσει και να απαιτήσει να απαιτήσει να γίνουν πράγματα και θα δείτε ότι στο πρόγραμμά μας υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα για το θέμα της ακρίβειας, που είναι και ο κύριος λόγος και για το δημογραφικό και για άλλα και για όλα τα άλλα προβλήματα. Η ακρίβεια είναι ανασταλτικός λόγος για να παντρευτούν κάποιοι άνθρωποι, όχι για να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια για ένα, δύο ή τρία παιδιά. Έχουμε σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ, με πολύ μεγάλη ευθύνη».

Ιδρύει κόμμα από ανάγκη – Κάτι καλό τα δημοψηφίσματα

Όσο για τα δημοψηφίσματα, τόνισε πως είναι κάτι καλό γιατί ο πολίτης λέει τη γνώμη του αλλά και επειδή παραμένει ενεργός, ενώ αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις υποστήριξε πώς δεν τις παρακολουθεί.

“Είμαι πανέτοιμη, δεν θα μαι μόνη μου, θα έχω συνεργάτες δίπλα μου“, επισήμανε όσον αφορά στο εάν είναι έτοιμη για πολιτικός.

“Μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία”

Ως προς την απόφαση για τη δημιουργία κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι, «γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης», ενώ περιέγραψε το όλο εγχείρημα ως «κίνημα των πολιτών» και ως «μια πραγματική και ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση».

«Εργαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό. Όλες οι ομάδες συνεχώς εμπλουτίζονται. Οι ομάδες με καινούργιους επιστήμονες που θέλουν να συνδράμουν στο εγχείρημα», είπε, προσθέτοντας ότι «κατά 70% είναι ολοκληρωμένες», χωρίς ακόμη να υπάρχει όνομα για το κόμμα:

«Για το όνομα του κόμματος ακόμη δεν έχω κάτι να σας πω».

Επίσης, απέφυγε να κατατάξει το κόμμα της αλλά και την ίδια σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, λέγοντας:

«Με έχουν πει και ακροαριστερά και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς», ενώ πρόσθεσε: «Αν θέλετε μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία, μία καινούργια ιδεολογία που έχεις πάνω από όλα τον άνθρωπο. Κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου».