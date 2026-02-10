Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ουκρανός αθλητής κατηγορεί τη ΔΟΕ για «προδοσία» – Απαγόρευσε το «κράνος μνήμης» με εικόνες νεκρών αθλητών

αθλητισμός

Ο Ουκρανός Βλαντίσλαβ Χεράσκεβιτς κατά τη διάρκεια της προπόνησης σκελετού ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο Ουκρανός Βλαντίσλαβ Χεράσκεβιτς κατά τη διάρκεια της προπόνησης σκελετού ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Φωτογραφία: Andrew Milligan/PA

Ο Ουκρανός αθλητής του skeleton, Βλαντίσλαβ Χεράσκεβιτς, κατηγόρησε τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για «προδοσία», αφότου απαγόρευσε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το αγωνιστικό του κράνος, το οποίο έδειχνε εικόνες αθλητών και των φίλων του που σκοτώθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Την Τρίτη, η Ουκρανία άσκησε έφεση κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ο Χεράσκεβιτς θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το «κράνος της μνήμης» του, στο οποίο απεικονίζονται η αρσιβαρίστρια Αλίνα Περεγκούντοβα, ο πυγμάχος Πάβλο Ισένκο και ο παίκτης χόκεϊ επί πάγου Ολεξίι Λογκίνοφ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες .

Ωστόσο, η έφεση απορρίφθηκε γρήγορα από τη ΔΟΕ, η οποία δήλωσε ότι παραβίασε τους κανόνες της σχετικά με την πολιτική έκφραση βάσει του Κανόνα 50.2 του Ολυμπιακού της χάρτη. Αλλά ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς, δήλωσε ότι θα κάνουν μια εξαίρεση επιτρέποντας στον Χεράσκεβιτς να φοράει μαύρο περιβραχιόνιο στους αγώνες.

Θα γίνει εξαίρεση για να βάλει μαύρο περιβραχιόνιο

«Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια άτυπη συνάντηση με τον κ. Χεράσκεβιτς, τον προπονητή του και την αντιπροσωπεία, και επαναλάβαμε την κατανόησή μας για την επιθυμία του αθλητή να αποτίσει φόρο τιμής στους συναδέλφους του Ουκρανούς αθλητές, κάτι που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Άνταμς.

«Μετά τη συνάντηση, επαναλάβαμε επίσης ότι θα κάνουμε μια εξαίρεση στις οδηγίες, ώστε να του επιτρέψουμε να φοράει μαύρο περιβραχιόνιο κατά τη διάρκεια του αγώνα για να τιμήσει αυτόν τον εορτασμό», πρόσθεσε.

«Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τις επιθυμίες του με συμπόνια και κατανόηση. Δεν θα τον εμποδίσουμε να εκφράζεται σε συνεντεύξεις Τύπου, στη μικτή ζώνη και αλλού. Και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας καλός συμβιβασμός».

Φωτογραφία: Reuters

Απογοητευμένος ο αθλητής

Αλλά σε μηνύματα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Τρίτη και την Τετάρτη, ο Χεράσκεβιτς κατέστησε σαφή την απογοήτευσή του με τη στάση της ΔΟΕ.

«Μια απόφαση που απλώς μου ραγίζει την καρδιά», έγραψε. «Το συναίσθημα ότι η ΔΟΕ προδίδει τους αθλητές που ήταν μέρος του Ολυμπιακού κινήματος, μη επιτρέποντάς τους να τιμηθούν στον αθλητικό στίβο όπου αυτοί οι αθλητές δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να ανέβουν».

Ο Χεράσκεβιτς, ο πρώτος αθλητής skeleton της Ουκρανίας, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία του να κρατάει μια πινακίδα με τίτλο «Όχι στον πόλεμο στην Ουκρανία» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022, λίγες ημέρες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα το 2022.

Και αμφισβήτησε επίσης γιατί η ΔΟΕ είχε εγκρίνει 13 αθλητές από τη Ρωσία για να αγωνιστούν ως Ατομικοί Ουδέτεροι Αθλητές (AIN) στο Μιλάνο-Κορτίνα.

«Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια αυτή η έκκληση για ειρήνη έχει γίνει ακόμη πιο επίκαιρη» είπε. «Επίσης, αυτά τα τέσσερα χρόνια, η ΔΟΕ έχει αλλάξει δραματικά. Τότε, σε αυτή την ενέργεια, είδαν μια έκκληση για ειρήνη και δεν εφάρμοσαν καμία κύρωση εναντίον μου».

Διαπιστώθηκε παραβίαση στο «κράνος μνήμης»

«Τώρα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε ήδη δει μεγάλο αριθμό ρωσικών σημαιών στις κερκίδες, στο κράνος ενός από τους αθλητές – και για τη ΔΟΕ, αυτό δεν αποτελεί παραβίαση».

«Ωστόσο, διαπιστώθηκε παραβίαση στο «κράνος μνήμης», το οποίο αποτίει φόρο τιμής στα μέλη της ουκρανικής αθλητικής οικογένειας που έχουν σκοτωθεί από τη διεξαγωγή των τελευταίων Ολυμπιακών Αγώνων. Η αλήθεια είναι με το μέρος μας».

