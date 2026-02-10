Πέθανε σε ηλικία 102 ετών ο τελευταίος εγγονός του Ελευθέριου Βενιζέλου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ελευθέριος Βενιζέλος, εγγονός

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ανακοίνωσε την απώλεια του Ελευθέριου Βενιζέλου, εγγονού του μεγάλου πολιτικού, πρ. Βουλευτή Χανίων, επίτιμου Προέδρου, Μεγάλου Ευεργέτη και Εταίρου του Ιδρύματος. Ο εκλιπών ήταν το τελευταίο εν ζωή από τα τέσσερα εγγόνια του Βενιζέλου.

Από τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το 2000, υπήρξε πολύτιμος συμπαραστάτης του με συγκινητική αφοσίωση. Η συμβολή του ίδιου και της συζύγου του, Λίλης, είναι ανεκτίμητη. Το ζεύγος Βενιζέλου έχει δωρίσει σπάνιο μουσειακό, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και οικογενειακά αντικείμενα και τεκμήρια, που εμπλούτισαν το αρχείο του Ιδρύματος και τις συλλογές της Οικίας–Μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα. Έχει, επίσης, υποστηρίξει σειρά εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και εκδόσεων, όπως η βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης» του Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή) κ.ά.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον αγαπημένο του εγγονό, Λευτεράκη, 1931.

Με την ευγένεια και τη δοτικότητα που τον διέκρινε, ο αείμνηστος Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν πάντοτε πρόθυμος να μοιραστεί τις αναμνήσεις του και να συνεισφέρει με τις προσωπικές του μαρτυρίες στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς του παππού του. Συνδεόταν με στενή φιλία και αμοιβαία εκτίμηση με τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή), πρωτεργάτη και επί 25 χρόνια Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.

Ελευθέριος Βενιζέλος, εγγονός
Οι γιοι του Βενιζέλου, Κυριάκος και Σοφοκλής, με τις οικογένειές τους. Αριστερά ο νεαρός Ελευθέριος.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» τον αποχαιρετούν με βαθύτατη συγκίνηση και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ελευθέριος Βενιζέλος, εγγονός
Ο Σοφοκλής Βενιζέλος και o ανιψιός του, Ελευθέριος, στο μνημόσυνο του Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά, 1949.
Ελευθέριος Βενιζέλος, εγγονός
Ο Ελευθέριος και η σύζυγός του, Λίλη, με τον Ευτύχιο Νικολιουδάκη σε τραπέζι βάπτισης στα Χανιά (1957)

Ποιος ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Γονείς του ήταν ο Κυριάκος, πρωτότοκος γιος του Ελευθερίου Βενιζέλου, και η Μαρίκα Ρούσσου, γόνος εφοπλιστικής οικογένειας της Λέρου. Αδέλφια του ήταν ο Νικήτας Βενιζέλος και η Χάρις Καραγιάννη. Παντρεύτηκε τη Λίλη Χαραμή και απέκτησαν μία κόρη.

Προπολεμικά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, όπου ο Ελευθέριος σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στα Πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Εξελέγη δύο φορές Βουλευτής Χανίων, το 1952 και το 1956. Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ασχολήθηκε με την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση.

Ελευθέριος Βενιζέλος, εγγονός
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος βουλευτής Χανίων, δεκαετία 1950.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων. Ήταν επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και, για τη σπουδαία του προσφορά, αναγορεύθηκε Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του.

Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 102 ετών, στις 7 Φεβρουαρίου 2026.

πηγή: neakriti.gr / φωτογραφίες: Αρχείου Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:53 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
23:10 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Σμήναρχος: Η έρευνα για την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα από την προηγούμενη υπηρεσία του – Το χρονικό μέχρι την προφυλάκιση και οι ισχυρισμοί για απειλές

Μετά τη μαραθώνια απολογία στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορία...
22:44 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Πάτρα: Χρήστες ναρκωτικών πιάστηκαν στα χέρια στον ΟΑΚΑΝΑ – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός χ...
22:39 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος:«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες» – Τι κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου και ποιον θεωρεί πρόσωπο – κλειδί

Συνεχίζεται το θρίλερ στη Νέα Πέραμο με την εκτέλεση του 27χρονου Μανώλη, αφού πρώτα οι δράστε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα