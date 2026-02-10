Μητσοτάκης: «Προτεραιότητά μας είναι η εκρίζωση της ευλογιάς» – Σε εξέλιξη οι συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων

«Προτεραιότητά μας είναι η εκρίζωση της ευλογιάς. Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα. Είναι εθνικός στόχος για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας. Όλοι μαζί θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε plan B» είπε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τους κτηνοτρόφους.

«Αντικείμενο της συνάντησης είναι το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας. Είχαμε αναλάβει αυτήν την δέσμευση ότι θα κάναμε αυτήν την ξεχωριστή συζήτηση για να δούμε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του κτηνοτροφικού τομέα» σημείωσε.

«Θα ήθελα να επαναλάβω ότι από πλευράς κυβέρνησης η στήριξη κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για εμένα προσωπικά. Σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κλάδου, όπως αυτά προέκυψαν μετά από την έξαρση της επιδημίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ανταποκριθήκαμε σε συγκεκριμένα αιτήματά σας» επεσήμανε και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι κοντά στους κτηνοτρόφους σε αυτή την περιπέτεια.

«Πριν από τις εκλογές του 2019, είχα αναλάβει μια δέσμευση ότι θα βοηθήσουμε να ανέβουν οι τιμές του γάλακτος. Αυτό ήταν ένα επίτευγμα, έχουν γίνει βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Είμαστε εδώ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την ευλογιά» σημείωσε στη συνέχεια.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Δείτε στιγμιότυπα από τη συνάντηση που είναι σε εξέλιξη