Αναστασία: Το άγνωστο παρασκήνιο στις 10 sold out συναυλίες στις ΗΠΑ – Το νέο ντοκιμαντέρ

Η εντυπωσιακή πρώτη solo περιοδεία της Αναστασίας στην Αμερική, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία τον Οκτώβριο του 2025, ετοιμάζεται να προβληθεί ως ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ.

Με 10 sold out συναυλίες σε 9 πόλεις των ΗΠΑ, η περιοδεία της αγαπημένης καλλιτέχνιδας άφησε εποχή. Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να είναι απολαυστικό, χιουμοριστικό αλλά και βαθιά συναισθηματικό, αποκαλύπτοντας όλα όσα συνέβησαν πίσω από τα φώτα της σκηνής και στα παρασκήνια αυτής της αξέχαστης εμπειρίας.

Από την αρχική ιδέα και τον επίμονο σχεδιασμό, μέχρι τα ατελείωτα ταξίδια, τις εντατικές πρόβες, τα απρόοπτα και τις αναπόφευκτες δυσκολίες κάθε διαδρομής, η κάμερα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα. Πρόκειται για την αληθινή ζωή μιας φιλόδοξης περιοδείας που στήθηκε εκ του μηδενός, με όραμα, τολμηρές αποφάσεις και ανιδιοτελή αγάπη.

Τα άγνωστα στιγμιότυπα από τις συναυλίες

Συνοδεύεται από τον μάνατζερ και παραγωγό της, Mike Stathakis, καθώς και από πολλούς στενούς συνεργάτες. Μαζί, αποκαλύπτουν ανέκδοτες, ανθρώπινες ιστορίες από τα παρασκήνια, φέρνοντας στο φως στιγμές έντασης, συγκίνησης και χαράς που παραμένουν αθέατες στο ευρύ κοινό.

Πάνω απ’ όλα, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τον παλμό της ομογένειας: τις αίθουσες γεμάτες ελληνικές φωνές, τις σημαίες που υψώνονται, τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς που τραγουδούν κάθε στίχο, τις αγκαλιές και τα δάκρυα μετά το τέλος κάθε συναυλίας. Εκεί όπου η μουσική γίνεται μνήμη, ταυτότητα και σύνδεση με την πατρίδα.

