Υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 ο Βασίλης Φλωρίδης – Τι πρότεινε μέσω του Realfm 97,8 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 τάχθηκε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, εξηγώντας παράλληλα το σύστημα που προτείνει για την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

«Κάθε θεσμική προσπάθεια που γίνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση η οποία έχει σαν στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας μας, είναι προφανώς καλή όποτε και να γίνει. Επομένως και στην περίπτωση αυτή, που ζητείται με πρόταση του Πρωθυπουργού να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος, θεωρώ πως είναι μία πάρα πολύ καλή συγκυρία γιατί επιτέλους πρέπει σε αυτή τη χώρα να γίνουν ορισμένα βασικά θεσμικά βήματα, που έχουν ήδη γίνει σε άλλες χώρες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό στο οποίο κατά βάση αναφέρομαι είναι στην περισσότερο ποιοτική δημοκρατία. Δεν μπορεί να έχεις πραγματική ποιοτική δημοκρατία αν δεν ξεριζώσεις τους θύλακες που προκαλούν τη διαφθορά στη χώρα και δυστυχώς κάποιοι από αυτούς τους θύλακες είναι μέσα στο Σύνταγμά μας και καταρχήν αναφέρομαι στο άρθρο 86 του Συντάγματος», είπε αρχικά ο κ. Φλωρίδης.

Τι είπε για το άρθρο 86

«Τη βελτίωση του άρθρου δεν την καταλαβαίνω ως έννοια και η αλήθεια μάλλον δεν κατάλαβα ή δεν το εξήγησε καλά ο κ. Πρωθυπουργός όταν λέει για περισσότερη συμμετοχή των δικαστών. Αυτό φαντάζομαι ότι θα διευκρινιστεί αργότερα. Τι σημαίνει περισσότερη; Αυτό που πρέπει να γίνει και συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης απ’ ό,τι ξέρω είναι να ενταχθούν και οι πολιτικοί και οι υπουργοί στον φυσικό τους δικαστή. Δηλαδή κάτι που συμβαίνει σε όλους τους Έλληνες πολίτες», πρόσθεσε.

«Πάντα υπήρχε η επιφύλαξη ότι μετά θα ανοίξει ο πόλεμος εναντίον των υπουργών και θα γίνονται συνέχεια μηνύσεις. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Εγώ δεν λέω να γίνει η ποινική διερεύνηση ενός αδικήματος για τους πολιτικούς και τους υπουργούς, απευθείας από τους εισαγγελείς. Λέω αυτό που έχουν πει πολύ σοβαροί νομικοί στη χώρα μας εδώ και χρόνια. Θα υπάρχουν με κλήρωση κάθε χρόνο ανώτεροι και ανώτατοι εισαγγελείς, που θα έχουν ενασχόληση μόνο με τις μηνύσεις που γίνονται σε βάρος υπουργών. Επομένως, υπάρχει τέλεια ασφαλιστική δικλείδα ώστε να μην υπάρχει αυτή η διεύρυνση του τυχόν αξιοποίνου σε βάρος πολιτικών προσώπων. Μπορεί αυτό εύκολα να εξασφαλιστεί, αν έχουμε οργανώσει μία ομάδα εισαγγελέων που θα είναι επιφορτισμένοι με το έργο αυτό, να μην αφήνουν να κινδυνεύσει υπουργός άδικα» είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση του Βασίλη Φλωρίδη για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Όσον αφορά την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της, ο κ. Φλωρίδης, τόνισε ότι πρέπει καταρχάς να φύγει από τη μέση η κυβέρνηση. «Θέλω να υπενθυμίσω ότι αυτό ήταν μία πρόταση που είχε υπογράψει ο σημερινός Πρωθυπουργός, ως απλός βουλευτής πριν από 20 χρόνια. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει από την επιλογή των δικαστών αν θέλουμε να μιλάμε για δικαστές ανεξάρτητους», ανέφερε.

«Η εκλογή από εμάς τους ίδιους θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη με την έννοια ότι θα αρχίσουν μέσα στο δικαστικό σώμα, ομαδοποιήσεις, πηγαδάκια, φράξιες κλπ. Πέραν του ότι οι συνδικαλιστές θα έχουν ένα μεγάλο προβάδισμα διότι θα είναι πολύ γνωστοί ως υποψήφιοι. Άρα αυτό θα πρέπει να αποκλειστεί. Επίσης, θα πρέπει να αποκλειστεί μόνο η κυβέρνηση. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται δύο προτάσεις. Η μία από εμάς τους ίδιους, από τον Άρειο Πάγο, που θα εκφράζει μία γνώμη. Μία πρόταση πρέπει να γίνεται από τη Βουλή, που έχει την κατεξοχήν πολιτική αντιπροσώπευση διότι εκλέγεται απευθείας από τον λαό. Άρα αυτές οι δύο γνώμες, νομίζω ότι είναι καλή σήμερα συγκυρία, με αφορμή και αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλέγεται μία φορά για έξι χρόνια. Θεωρώ ότι τελικώς θα πρέπει να είναι ο ΠτΔ ο οποίος, έχοντας μόνο μία θητεία για έξι χρόνια, χωρίς να έχει δεσμεύσεις για την επόμενη εκλογή του, θα μπορεί αυτός να αποφασίσει με βάση τις δύο γνώμες ποιος έχει τα πιο πολλά προσόντα», τόνισε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

«Επειδή και ο θεσμός είναι πολύ υψηλός, και θα έχει αναβαθμιστεί, θεωρώ ότι αυτός θα μπορεί να κάνει την καλύτερη επιλογή. Πάντως θα κάνει καλύτερη επιλογή από ό,τι κάνουν οι κυβερνήσεις. Θεωρώ ότι είναι εφικτό να γίνει» συμπλήρωσε, σημειώνοντας, πάντως, ότι το καλύτερο σύστημα είναι αυτό που έχει η Αγγλία. «Να γίνει ένα εξωδικαστικό συμβούλιο, συνταγματικό δηλαδή, αποτελούμενο από νομικούς, που να ελέγχουν τα προσόντα των υποψηφίων ανωτάτων δικαστών για την ηγεσία και να επιλέγουν. Αυτό το έχει η Αγγλία πολλά χρόνια και είναι εξασφαλισμένη η επιτυχία του, χωρίς ποτέ τόσα χρόνια να γίνουν παράπονα ότι έχουν γίνει λάθος επιλογές. Θεωρώ όμως ότι αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δεν θα γίνει, δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια πολιτική βούληση για να διοριστεί ένα άλλο εξωδικαστικό συνταγματικό όργανο», κατέληξε.