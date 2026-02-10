Χαλάνδρι: Κατάληψη στο 3ο ΕΠΑΛ – Γονείς καταγγέλλουν ότι η διευθύντρια βάζει στους μαθητές «κοινωνική εργασία» για να σβήνουν απουσίες

Υπό κατάληψη βρίσκεται το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, με τους μαθητές να καταγγέλλουν ότι η διευθύντρια του σχολείου, τους βάζει να κάνουν εργασίες για να σβήνουν απουσίες.

«Στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση οι γονείς της Α Λυκείου ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές, για τις οποίες εμείς δεν είμαστε ενήμεροι» είπε μία μητέρα μαθητή, μιλώντας στο Mega.

«Έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές»

«Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά της βροχής, δίνοντας τους τσάπες και τσουγκράνες, χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς για αυτές τις πράξεις. Αν κάποιο παιδί τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;».

Κατά τις καταγγελίες «έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Πάνε τα παιδιά να ζητήσουν να σβήσουν τις απουσίες και λέει δεν θα το κάνει, θα το δει στο τέλος της χρονιάς».