Κουμουτσάκος στον Realfm 97,8 για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είναι ένα «χρυσό» διαβατήριο που πρέπει να το ταξιδέψουμε

Στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας αναφέρθηκε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, πρώην υπουργός, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

«Η ίδια η απόφαση ήταν μία μεγάλη και πολύ σοβαρή εξέλιξη, όμως πρέπει να είναι μία αφετηρία. Μια απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα, που αναγνωρίζει όχι τον αριθμό των ανθρώπων που την μιλούν ή τις περιοχές του κόσμου που καλύπτει, αλλά την ποιότητά της, τη συνεισφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή που έζησα στην προσπάθεια αυτή ήταν η παρέμβαση του πρέσβη του Μαρόκου. Όταν πήρε τον λόγο για να στηρίξει αυτή την υπόθεση, χρησιμοποίησε τις λέξεις της Γαλλίδας ακαδημαϊκού και συγγραφέως, της Γιουρσενάρ, η οποία είχε πει ότι αγαπώ αυτή τη γλώσσα, γιατί ό,τι πιο σημαντικό έχει πει ο άνθρωπος, το έχει πει στα ελληνικά. Αυτός είναι ο πυρήνας του λόγου που όλοι καταφέραμε αυτή τη σπουδαία απόφαση. Η χθεσινή ημέρα ήταν η πρώτη μέρα που γιορτάστηκε η 9η Φεβρουαρίου ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, παντού στον κόσμο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κουμουτσάκος, ο οποίος αναφέρθηκε και στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι.

«Είχαμε θαυμασμό στήριξη και αλληλεγγύη σε αυτή την προσπάθεια από χώρες που κανείς δεν περίμενε ή ίσως κάποιος περίμενε να είναι πιο επιφυλακτικές. Η ελληνική γλώσσα έχει φίλους παντού. Ο πολιτισμός μας μαζί με τη ναυτιλία μας είναι οι δύο παράγοντες ισχύος που η Ελλάδα εκπέμπει πέραν των συνόρων της», υπογράμμισε.

Τα επόμενα βήματα μετά τον πρώτο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

«Να μην εντάξουμε αυτή την επιτυχία σε μία προθήκη επιτυχιών που καταλήγουν αναμνήσεις. Αυτό ήταν ένα διαβατήριο μεγάλο, “χρυσό”, που πρέπει να το ταξιδέψουμε, όχι να το κρατήσουμε στο συρτάρι. Πρέπει να απευθυνθούμε στους ισχυρούς παράγοντες της ομογένειας παντού στον κόσμο, να ξαναενισχυθούν όπου έχουν ανάγκη ενίσχυσης, ή να αναβιώσουν ή να δημιουργηθούν έδρες κλασικών σπουδών. Δεύτερον, να κάνουμε την ελληνική γλώσσα trend, μόδα και τάση. Υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει. Και επίσης, μπορεί να γίνει μία ομάδα ελληνιστών, καθηγητών κλασικών σπουδών, σε ένα μεγάλο δίκτυο απλωμένο σε όλο τον κόσμο. Είναι απολύτως εφικτό και πιστεύω ότι μέσα σε 6 μήνες μπορεί να διαμορφωθεί, αν ζητήσουμε από όλες τις διπλωματικές μας αρχές να τους εντοπίσουν, να τους πλησιάσουν, να καταγραφούν και μετά να προχωρήσουμε σε μία παγκόσμια συνάντησή τους. Πρέπει να κινηθούμε με τη λογική της χιονοστιβάδας, σιγά-σιγά καθώς προχωρά αυτή η ιστορία, να μεγαλώνει όλο και περισσότερο», πρόσθεσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO.

«Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει όλοι να συνταχθούμε συντονισμένα. Και οι πολιτικές δυνάμεις, και οι οικονομικές δυνάμεις και οι πνευματικές δυνάμεις η Εκκλησία και από εκεί πέρα οι κοινότητές μας στο εξωτερικό» κατέληξε ο κ. Κουμουτσάκος.

Ακούστε το ηχητικό: