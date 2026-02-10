Ελευσίνα: «Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι η γιαγιά τους πέθανε» – Οι νέες δηλώσεις του πρώην συζύγου της 44χρονης για την τραγωδία

Σε κατάσταση σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ελευσίνας, εξαιτίας του θανάτου μιας 71χρονης, την οποία παρέσυρε κατά λάθος η 44χρονη κόρη της και ενώ προσπαθούσε να παρκάρει.

Όλα συνέβησαν τη Δευτέρα το μεσημέρι στην οδό Αλκιβιάδου. Μητέρα και κόρη είχαν φτάσει στο σπίτι τους. Η 44χρονη δυσκολευόταν να σταθμεύσει το όχημά της και η 71χρονη κατέβηκε από τη θέση του συνοδηγού, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα του αυτοκινήτου. Ξεκίνησε να δίνει οδηγίες στην κόρη της. Τότε, η 44χρονη πάτησε γκάζι κατά λάθος με αποτέλεσμα η ανοιχτή πόρτα να παρασύρει την 71χρονη. Πίσω από την ηλικιωμένη βρισκόταν ένα δέντρο και η γυναίκα εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα σε λαιμό και στήθος.

Η 44χρονη μόλις αντίκρισε τη μητέρα της αιμόφυρτη άρχισε να ουρλιάζει και να ζητεί βοήθεια.

Τα τρία παιδιά της 44χρονης άκουσαν τις φωνές, όμως η μητέρα τους, γείτονες και περαστικοί δεν τα άφησαν να πλησιάσουν το σημείο.

Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι η ηλικιωμένη πέθανε – Νομίζουν πως είναι στο νοσοκομείο

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή Live News είπε ότι τα παιδιά του δεν γνωρίζουν ότι η γιαγιά τους πέθανε.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, είχαμε πάρα πολύ καλές επαφές. Τα παιδιά ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, στο πίσω κάθισμα, δεν ήταν έξω, αλλά όταν βγήκαν… υπήρχαν αίματα και η πεθερά μου στο έδαφος. Πολύ άσχημο θέαμα. Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι έχει πεθάνει η πεθερά μου. Τους έχουμε πει ότι είναι στο νοσοκομείο. Ότι θα δούμε τι θα γίνει με τη γιαγιά. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν ακόμα. Η γυναίκα μου δεν ξέρω αν θα συνέλθει ποτέ. Η κόρη μου είναι 12 ετών και τα δίδυμα αγοράκια είναι 7,5 ετών. Μάλιστα, το ένα είναι στο φάσμα του αυτισμού αλλά και αυτό έχει ψιλοκαταλάβει τι έγινε.

Η γυναίκα μου δεν μπορεί να μιλήσει δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Δεν λειτουργεί καθόλου αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζεται. Η πεθερά μου ήταν αγία, κοντά με τα παιδιά, σε βοήθεια ήταν εκεί. Στα πάντα. Τώρα έχει μείνει μια μάνα μόνη με τρία παιδιά. Κι εγώ ό,τι μπορώ να κάνω από την πλευρά μου, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα», είπε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης.

Ως προς την πιθανότητα η 44χρονη να δυσκολευόταν με την οδήγηση επειδή ήταν νέα οδηγός, ο πρώην σύζυγός της είπε:

«Δεν ήταν νέα οδηγός, οδηγεί εδώ και τρία χρόνια. Απλώς είχε αφήσει το “Ν” επειδή κυκλοφορούσε με 3 παιδιά στο αυτοκίνητο. Ήταν πολύ καλή οδηγός. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε της είπα να προσπαθήσει να συνέλθει μετά από αυτό που έγινε. Μου είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί γιατί έχει πίσω τα παιδιά. Και το σημαντικό είναι αυτά τα τρία παιδιά».

«Ήταν η κακιά η ώρα»

«Κατέβηκαν γείτονες να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αλλά στα 3 λεπτά είχε φύγει, όμως, η πεθερά μου. Είχε δίπλωμα από το 2018 η σύζυγος αλλά δεν οδηγούμε για κάποιο διάστημα και το είχε ξαναπιάσει εδώ και 3 χρόνια», είπε νωρίτερα ο πρώην σύζυγος της 44χρονης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ήταν η κακιά η ώρα γιατί στριμώχθηκε στην πόρτα που ήταν ανοιχτή. Έγινε με μηδέν ταχύτητα απλά βρήκε στο σημείο που ήταν μυτερό και τη βρήκε στο θώρακα και στο λαιμό. Τα παιδιά δεν έχουν ενημερωθεί ότι η γιαγιά έχε φύγει από τη ζωή, θα χρειαστούν ψυχιάτρους και μεγάλη βοήθεια», συμπλήρωσε ο ίδιος.