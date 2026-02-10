Σπαρτιάτες: Ομόφωνα αθώοι και οι 13 κατηγορούμενοι για εξαπάτηση εκλογικού σώματος

Άννα Κανδύλη

πολιτική

Ομόφωνα απαλλάχτηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων οι 13 κατηγορούμενοι για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, στην υπόθεση των Σπαρτιατών.

Την απαλλαγή τους είχε προτείνει νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων στην αγόρευσή της πως δεν αποδείχτηκε ότι τελέστηκε το αποδιδόμενο αδίκημα καθώς «δεν προκύπτει κάποια καθοδήγηση από τον Ηλία Κασιδιάρη αφού πολλές φορές οι βουλευτές ψήφισαν ό,τι και οι βουλευτές της συμπολίτευσης.

Δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστικός λόγος και κίνητρο πίσω απ’ όλο αυτό, όπως παρουσιάζεται από το κατηγορητήριο… η δήλωση Κασιδιάρη περί δικαίωσης του από την εκλογή των Σπαρτιατών, δεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία αυτή».

