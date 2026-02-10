ΗΠΑ: Οδηγίες στα αμερικανικά πλοία να αποφεύγουν τα χωρικά ύδατα του Ιράν στα στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν νέες οδηγίες για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, μια σημαντική ναυτιλιακή οδό για τις προμήθειες πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ιράν έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, μέρος του οποίου βρίσκεται εντός των χωρικών του υδάτων, και έχει κατά καιρούς κατασχέσει εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από την περιοχή με την κατηγορία της λαθρεμπορίας. Επίσης οι ΗΠΑ δίνουν οδηγίες στα εμπορικά πλοία να αποφεύγουν τα στενά, για λόγους ασφαλείας, όταν επαπειλείται στρατιωτική ενέργεια.

Η Ναυτιλιακή Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ συνέστησε στα εμπορικά πλοία που φέρουν αμερικανική σημαία να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ιράν και να αρνηθούν προφορικά την άδεια επιβίβασης των ιρανικών δυνάμεων, εάν τους ζητηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες.

«Συνιστάται στα εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία που διέρχονται από αυτά τα ύδατα να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ιράν, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», σύμφωνα με τις οδηγίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπό της.

Επίσης, αναφέρεται ότι τα πληρώματα δεν πρέπει να αντισταθούν με βία στις ιρανικές δυνάμεις σε περίπτωση επιβίβασης. «Εάν οι ιρανικές δυνάμεις επιβιβαστούν σε εμπορικό πλοίο με αμερικανική σημαία, το πλήρωμα δεν πρέπει να αντισταθεί με βία στην ομάδα επιβίβασης», αναφέρεται.

«Μην αντισταθείτε»

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν, o υπουργός Εξωτερικών Αμπού Αρακτσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Ομάν, ξεκίνησαν καλά και θα συνεχιστούν, σε δηλώσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην άμβλυνση των ανησυχιών ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά στον πόλεμο.

Ενώ και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την προθυμία τους να αναβιώσουν τη διπλωματία σχετικά με τη μακροχρόνια πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση, η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι επιθυμεί οι συνομιλίες να καλύψουν και τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, την υποστήριξη σε ένοπλες ομάδες στην περιοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την πίεση προς το Ιράν την Παρασκευή με ένα εκτελεστικό διάταγμα που επιβάλλει δασμό 25% στις εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα που «άμεσα ή έμμεσα» αγοράζει προϊόντα από το Ιράν, υλοποιώντας την απειλή που είχε εκφράσει τον περασμένο μήνα.