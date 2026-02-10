Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Άγκυρα αύριο ο πρωθυπουργός – Στις 15:15 η συνάντηση με τον Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στην Άγκυρα, όπου θα διεξαχθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες, σε μια περίοδο που η Αθήνα και η Άγκυρα επιχειρούν να διατηρήσουν σταθερούς διαύλους επικοινωνίας.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 15:15 ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, ενώ αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με τη συμμετοχή υπουργών από τις δύο πλευρές.

Δηλώσεις και επίσημο δείπνο

Στις 17:00 ώρα Ελλάδας, οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο, το οποίο θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Σκοπός του ΑΣΣ οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας- Εκπέμπεται μήνυμα κανονικότητας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας είναι μια θεσμοθετημένη περιοδική συνάντηση των δύο ηγετών, υπογράμμισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, αναφερόμενη στην αυριανή συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το σημαντικό είναι ότι διεξάγεται διάλογος και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Εκπέμπεται ένα μήνυμα κανονικότητας από το ΑΣΣ».

«Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών», επισήμανε. «Να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και, βεβαίως, να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Σημείωσε πως «δεν συντρέχουν αυτή τη στιγμή οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες» και τόνισε πως «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου». «Επιδιώκουμε εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας» προσέθεσε.

Τα θέματα, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε η κυρία Ζωχιού, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, τον πρωθυπουργό θα συνοδεύουν στην Άγκυρα, οι Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εξωτερικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Θάνος Πλεύρης, υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Θεοχάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για οικονομική διπλωματία.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, επισήμανε πως ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες την ίδια μέρα για τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας, ενώ εκεί θα είναι και ο Τούρκος ομόλογός του. Ανέφερε ακόμη πως η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δεν θα είναι στην αποστολή, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται με Γρίπη Α.