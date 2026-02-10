Κατερίνα Γερονικολού για την κόρη του Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Είναι φανταστικό παιδί – Έχω μεγαλώσει μαζί της»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Γερονικολού
Φωτογραφία: Instagram/katerina_geronikolou

Στην σχέση της με την κόρη του Γιάννη Τσιμιτσέλη, Εύα, αναφέρθηκε η Κατερίνα Γερονικολού, στη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στην Κατερίνα Καινούργιου για την εκπομπή της, το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου. Η ηθοποιός μιλώντας για την 13 ετών Εύα, εξομολογήθηκε πως είναι «ένα φανταστικό παιδί» και έχει «μεγαλώσει μαζί της».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει αποκτήσει ένα παιδί, από τον γάμο του με την Βάσω Λασκαράκη, με την οποία ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2017.

«Δεν είναι τόσο δύσκολο όταν αγαπάς τον άλλον»

Η Κατερίνα Γερονικολού μιλώντας για το παιδί του συντρόφου της, εξήγησε ότι: «Όταν η σχέση είναι μακροχρόνια, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα! Δηλαδή δεν ξέρω αν κατά πόσο ενδείκνυται σε σχέσεις πολύ μικρής διάρκειας να γνωρίζει κάποιος το παιδί».

«Αλλά δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το συγκεκριμένο παιδί που είναι φανταστικό και υπέροχο. Αλλά γενικά έχω μεγαλώσει με το παιδί του Γιάννη. Δηλαδή, θέλω να πω είμαστε οχτώ χρόνια όλοι μαζί. Οπότε είναι εύκολο, όσο το κάνουμε εύκολο. Και δεν είναι τόσο δύσκολο όταν αγαπάς τον άλλον. Δηλαδή αποδεχόμαστε τους γονείς του άλλου, αποδεχόμαστε τους φίλους του άλλου, πόσο μάλλον το παιδί», είπε η καλλιτέχνις στη συνέχεια.

