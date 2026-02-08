Βάσω Λασκαράκη – Λευτέρης Σουλτάτος: Όταν συναντήθηκαν σε «προηγούμενες ζωές» μέσω AI – Δείτε βίντεο

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη πειραματίστηκαν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος και ανέβασαν ένα reel στο Instagram στέλνοντας ταυτόχρονα το δικό τους μήνυμα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Το ζευγάρι εμφανίζεται σε διάφορες εκδοχές του εαυτού του, τόσο σε «προηγούμενες ζωές» όσο και σε… «επόμενες», δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει το χιούμορ με τον προβληματισμό. Παρά την ανάλαφρη διάθεση, αναδεικνύονται και οι αρνητικές διαστάσεις που μπορεί να πάρει η τεχνολογία, ειδικά όταν χρησιμοποιείται χωρίς όρια και κριτική σκέψη.

«Μέσα σε λίγα χρόνια, οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης έμαθαν να μιλούν, να γράφουν και να δημιουργούν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πια κάτι μακρινό ή θεωρητικό …. Είναι εδώ !Και συνεχίζει να εξελίσσεται και να τρέχει με ιλιγγιώδης ταχύτητα !Κι εμείς καλούμαστε να τρέξουμε όχι πιο γρήγορα, αλλά πιο συνειδητά….

Με αφορμή την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου που πλησιάζει πειραματιστήκαμε λίγο με το AI».

Δείτε το βίντεο: