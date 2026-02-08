Βάσω Λασκαράκη – Λευτέρης Σουλτάτος: Όταν συναντήθηκαν σε «προηγούμενες ζωές» μέσω AI – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος πειραματίστηκαν με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ανεβάζοντας ένα reel στο Instagram.
  • Το ζευγάρι εμφανίζεται σε διάφορες εκδοχές του εαυτού του, στέλνοντας ταυτόχρονα το δικό του μήνυμα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
  • Μέσα από την ανάλαφρη διάθεση, αναδεικνύονται οι αρνητικές διαστάσεις που μπορεί να πάρει η τεχνολογία, ειδικά όταν χρησιμοποιείται χωρίς όρια και κριτική σκέψη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

lifestyle

Βάσω Λασκαράκη Λευτέρης Σουλτάτος
Φωτογραφία: Instagram/vasolaskaraki

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη πειραματίστηκαν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος και ανέβασαν ένα reel στο Instagram στέλνοντας ταυτόχρονα το δικό τους μήνυμα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Το ζευγάρι εμφανίζεται σε διάφορες εκδοχές του εαυτού του, τόσο σε «προηγούμενες ζωές» όσο και σε… «επόμενες», δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει το χιούμορ με τον προβληματισμό. Παρά την ανάλαφρη διάθεση, αναδεικνύονται και οι αρνητικές διαστάσεις που μπορεί να πάρει η τεχνολογία, ειδικά όταν χρησιμοποιείται χωρίς όρια και κριτική σκέψη.

«Μέσα σε λίγα χρόνια, οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης έμαθαν να μιλούν, να γράφουν και να δημιουργούν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πια κάτι μακρινό ή θεωρητικό …. Είναι εδώ !Και συνεχίζει να εξελίσσεται και να τρέχει με ιλιγγιώδης ταχύτητα !Κι εμείς καλούμαστε να τρέξουμε όχι πιο γρήγορα, αλλά πιο συνειδητά….

Με αφορμή την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου που πλησιάζει πειραματιστήκαμε λίγο με το AI».

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Κότσιρας: «Ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να γίνω τραγουδιστής – Αρκετές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω»

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε την μουσική του πορεία τη δεκαετία του ’90 και έχει αγαπηθεί...
17:43 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Μαρία Τζομπανάκη: «Όταν πάρω μία απόφαση την τιμώ, ακόμα και αν σπάσω το κεφάλι μου»

Η Μαρία Τζομπανάκη έχει μία μεγάλη και επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία, ενώ έχει ξεχωρίσει όχι...
17:09 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Ναταλία Γερμανού: Με ημικρανία η παρουσιάστρια – «Πώς την παλεύω δεν ξέρω»

Μία ημικρανία ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Ναταλία Γερμανού. Η έμπειρη παρουσιάστρια α...
16:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Αγοραστή Αρβανίτη στο enikos.gr: Ήμουν στον 5ο μήνα στα γυρίσματα του «Φίλοι για πάντα», ζορίστηκα

Με αφορμή την ταινία “Φίλοι για πάντα” που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Μαρτί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα