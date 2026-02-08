Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η ανεξήγητη «κίνηση» λογαριασμού του στα social media και τα ερωτήματα – Κορυφώνεται η αγωνία

  • Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, με το μυστήριο να περιπλέκεται από ανεξήγητη κίνηση λογαριασμού του στα social media.
  • Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει δραστηριότητα στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του Αλέξη Τσικόπουλου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα αν τον κινεί ο ίδιος ή κάποιο άλλο πρόσωπο με σκοπό τον αποπροσανατολισμό των ερευνών.
  • Τα ίχνη του γιατρού χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2025, μετά από επικοινωνία με τον πατέρα του όπου του είπε πως δεν ήταν καλά ψυχολογικά, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του παραμένουν άκαρπες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κορυφώνεται η αγωνία για τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου. Ωστόσο το μυστήριο της εξαφάνισής του περιπλέκεται καθώς φίλος του που κατοικεί στη Σουηδία ανέφερε ανεξήγητη κίνηση με ψηφιακά ίχνη του 33χρονου.

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει δραστηριότητα στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του Αλέξη Τσικόπουλου, ανέφερε η πληροφορία που ερευνούν οι αρμόδιες Αρχές με την ελπίδα ότι θα δοθούν ενδείξεις ότι είναι ζωντανός.

Και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι δύο: Κινεί τον λογαριασμό ο ίδιος ο 33χρονος, γεγονός που σημαίνει ότι είναι ζωντανός και αν ναι γιατί επέλεξε να εξαφανιστεί;

Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το μήπως κάποιο άλλο πρόσωπο διαχειρίζεται τον λογαριασμό του, θέλοντας να δείξει ότι ο Αλέξης Τσικόπουλος είναι καλά και έτσι αποπροσανατολίζει τις έρευνες των Αρχών.

Η τελευταία επικοινωνία με τον πατέρα του και οι εκκλήσεις της μητέρας του

Τα ίχνη του γιατρού χάθηκαν στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου στις 7 Δεκεμβρίου 2025. Ο 33χρονος είχε εξαφανιστεί στο παρελθόν άλλες δύο φορές.

Στις 7 Δεκεμβρίου επικοινώνησε με τον πατέρα του, του είπε πως δεν ήταν καλά ψυχολογικά και του ζήτησε να έρθει από τη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουν.

Άκαρπες παραμένουν ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ η μητέρα του αγνοούμενου απευθύνει εκκλήσεις αν κάποιος θυμηθεί κάτι ή αν γνωρίζει οτιδήποτε, με απόλυτη εχεμύθεια να το αναφέρει για να δοθεί ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας.

18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

