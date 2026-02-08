Υπήρξαν τελικά γίγαντες; Αιγυπτιακός πάπυρος 3.300 ετών δίνει «απαντήσεις» και λύνει το μυστήριο

Ένας αιγυπτιακός πάπυρος 3.300 ετών, ο οποίος εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο από το 1839, αναφέρθηκε πρόσφατα από τον οργανισμό Associates for Biblical Research (ABR) ως τεκμήριο που αποδεικνύει την ύπαρξη των βιβλικών γιγάντων.

Ο πάπυρος, γνωστός ως Anastasi I ή «Η Σατιρική Επιστολή», θεωρείται από τους περισσότερους ως μια μάλλον περιπαικτική επιστολή μεταξύ δύο στρατιωτικών γραφέων, η οποία περιγράφει λεπτομερώς μια αρχαία αιγυπτιακή στρατιωτική επιχείρηση στη Χαναάν.

Σύμφωνα με μια μετάφραση της επιστολής που έγινε το 1911 από τον Alan Henderson Gardiner, γίνεται αναφορά στον λαό των Σασού (Shashu) —που οι ερευνητές πιστεύουν ότι ήταν μια νομαδική φυλή των Χαναναίων— οι οποίοι είχαν ύψος περίπου τέσσερις έως πέντε βασιλικούς αιγυπτιακούς πήχεις.

“Αυτό θα σήμαινε ότι το ύψος κυμαινόταν από τουλάχιστον 2,03 μέτρα έως 2,59 μέτρα“, έγραψε ο οργανισμός ABR σε μια πρόσφατη ανάλυση της επιστολής.

“Αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι ένα από τα κύρια σημεία της επιστολής αφορά την ανάγκη για ακρίβεια” αναφέρεται.

Ο ABR υποστήριξε τον ισχυρισμό του ότι η επιστολή είναι αληθής και όχι σατιρική, παραθέτοντας ένα ανάγλυφο που απεικονίζει δύο κατασκόπους των Σασού (Shashu) να ξυλοκοπούνται από αρχαίους Αιγυπτίους κατά τη διάρκεια της Μάχης του Καντές τον 13ο αιώνα π.Χ., ανάμεσα στην Αιγυπτιακή και τη Χετταϊκή Αυτοκρατορία.

“Είναι ένα πράγμα να αναπαριστούν τα αιγυπτιακά ανάγλυφα τους Φαραώ με σχεδόν υπεράνθρωπο μέγεθος. Είναι όμως κάτι εντελώς διαφορετικό να απεικονίζουν τους εχθρούς τους με αυτόν τον τρόπο“, δήλωσε ο οργανισμός ABR.

“Και πάλι, οι Αιγύπτιοι φαίνεται να συναντούν δυνάμεις ασυνήθιστου αναστήματος στις επιχειρήσεις τους εντός και γύρω από τη Χαναάν”.

Υποτιθέμενες βιβλικές αποδείξεις για την ύπαρξη γιγάντων

Επιπλέον, ο οργανισμός ABR σημείωσε ότι υπάρχουν θραύσματα αρχαίας αιγυπτιακής κεραμικής που εκτίθενται στο Μουσείο του Βερολίνου, τα οποία αναφέρουν το όνομα “Iy Aneq”.

Ορισμένοι θεωρούν ότι πρόκειται για τους βιβλικούς Ανακίμ (Anakim), στους οποίους γίνεται αναφορά στο εδάφιο Αριθμοί 13:33.

Ο ABR ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Γολιάθ (από την ιστορία του Δαβίδ στο βιβλίο Α’ Βασιλειών), ο Ωγ, ο βασιλιάς της Βασάν (Δευτερονόμιο), καθώς και ένας τρίτος γίγαντας που φέρεται να εμφανίζεται στο Β’ Βασιλειών, αποτελούν περαιτέρω ενδείξεις βιβλικών αναφορών για την ύπαρξη γιγάντων.