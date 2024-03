Υπήρχαν τελικά γίγαντες; Μυστήριο με την ανακάλυψη τεράστιου σκελετού σε χωριό

Αν και βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, οι θεωρίες συνωμοσίας που ισχυρίζονται ότι υπήρξε μία «μακραίωνη φυλή γιγάντων», καλά κρατούν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα κυκλοφορούν φήμες που κάνουν λόγο για την ανακάλυψη ενός τέτοιου “κολοσσού”, δηλαδή ενός τεράστιου ανθρωποειδούς σκελετού στη Νότια Αμερική.

Οι αρχαιολόγοι, ωστόσο, προσεγγίζουν τον ισχυρισμό αυτό με μεγάλη δόση καχυποψίας.

Σε μία νέα μελέτη, ο ανθρωπολόγος Nicholas Landol, εξετάζει τον ισχυρισμό σύμφωνα με τον οποίο, πρόσφατα ανακαλύφθηκε ο σκελετός ενός γίγαντα σε ένα ήσυχο χωριό του Ισημερινού. Αν και είναι αλήθεια το ότι στο σημείο έχει βρεθεί ένας παλιός σκελετός, ο Landol καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, οι εκτιμήσεις για το ύψος του ατόμου είναι εξόφθαλμα υπερβολικές.

Ο γίγαντας του Julcuy

Ο λεγόμενος «γίγαντας Julcuy», ήρθε στο φως, στις αρχές του 2019, από τον γεωλόγο Θεόφιλο Τουλκερίδη και τον αρχαιολόγο Florencio Delgado, κοντά στο χωριό Julcuy, της επαρχίας Manabi, στον Ισημερινό.

Εκτιμάται ότι, ο άνθρωπος αυτός έζησε το χρονικό διάστημα από το 1200 μ.Χ. έως το 1600 μ.Χ, την περίοδο δηλαδή που αναπτύχθηκε ο πολιτισμός Manteño-Huancavilca. Μεγάλο μέρος των φυσικών υπολειμμάτων είχε χαθεί, αλλά οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να ανακτήσουν την αριστερή ωλένη, την αριστερή κερκίδα, τους δύο βραχίονες και τα δύο μηριαία οστά, καθώς και θραύσματα από τα οστά των κάτω άκρων του ατόμου.

Αργότερα, το 2019, κυκλοφόρησε μία σειρά ντοκιμαντέρ, «Code of the Wild», σε ένα επεισόδιο του οποίου, με τίτλο «Lost race of giants», οι Delgado και Τουλκερίδης, έδωσαν μία συνέντευξη σχετικά με την ανακάλυψή τους.

Η μέτρηση με μεζούρα

Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι, το άτομο είχε ύψος περίπου 2.1μ., ήταν δηλαδή αξιοσημείωτα ψηλό για την εποχή. Επίσης, πήραν συνέντευξη από αυτόχθονες της φυλής Σαλασάκα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προφορική παράδοση των κανίβαλων-γιγάντων. Υπάρχουν, ωστόσο, βάσιμοι λόγοι ώστε να υποπτευόμαστε πως υπήρχε ο υπολογισμός του ύψος του ατόμου στο ντοκιμαντέρ του 2019 ήταν εξαιρετικά υπερβολικός, όπως αναφέρει το iflscience. Ο Landol μίλησε με τον Delgado, τον αρχαιολόγο που έκανε την ανακάλυψη και ο οποίος εξήγησε ότι, τα οστά μετρήθηκαν εφαρμόζοντας μία «υποτυπώδη» τεχνική, η οποία περιλάμβανε μόνο μία μεζούρα.

Δεδομένης της έκτασης της αποσύνθεσης που μπορεί να υποστεί η σορός ενός ανθρώπου μέσω ταφονομικών διαδικασιών, η συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να αποδειχθεί ελαττωματική, επισημαίνει ο Landol.

Το ντοκιμαντέρ έδειξε ένα γραφικό, στο οποίο φαίνεται ότι το μηριαίο οστό είχε μήκος περίπου 61 εκατοστά, πολύ μεγαλύτερο από το μηριαίο οστό του μέσου ανθρώπου, το οποίο είναι λιγότερο από 45 εκατοστά. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να ήταν μία υπόθεση που βασίζεται στο υποτιθέμενο ύψος του ατόμου, καθώς ο Delgado επιβεβαίωσε ότι, ποτέ δεν είχε γίνει μέτρηση του μηριαίου οστού, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ψηλός αλλά όχι γίγαντας

Δυστυχώς, τα περισσότερα λείψανα του «ανθρώπου του Julcuy», καταστράφηκαν και εκτοπίστηκαν στη διάρκεια της εποχής των έντονων βροχοπτώσεων, το 2023, γεγονός που σημαίνει ότι, μία ολοκληρωμένη επιστημονική εξέταση των οστών δεν είναι πλέον δυνατή. Ευτυχώς, το μηριαίο οστό ανακτήθηκε, εντελώς άθικτο, πέρα από κάποιες γρατσουνιές.

Μία επαναξιολόγηση του οστού των ποδιών, μαρτυρά ότι είχε μέγιστο μήκος 40 εκατοστά, δηλαδή ελαφρώς μικρότερο από εκείνο του μέσου ανθρώπου.

Η νέα έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ο «άνθρωπος του Julcuy», πιθανώς να είχε ύψος μεταξύ 153, 34 εκατ. και 162, 37 εκατ. όσο ζούσε, σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν ήταν γίγαντας. Για την ακρίβεια, αυτό ήταν περίπου το αναμενόμενο ύψος για τον μέσο ιθαγενή Αμερικανό που γεννιόταν πριν από 400 χρόνια.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο International Journal of Osteoarcheology.