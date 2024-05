Θρίλερ στο Ιράν: Ολονύχτιες οι έρευνες για το ελικόπτερο του προέδρου Ραΐσι – Συνετρίβη στο Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν

Σε ολονύκτιο θρίλερ εξελίσσεται η συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας και άλλοι αξιωματούχοι, καθώς αρχικά μεταδόθηκε ότι το ελικόπτερο βρέθηκε, αλλά στην συνέχεια η πληροφορία διαψεύστηκε.

Η Ερυθρά Ημισέληνος διέψευσε τις αναφορές για εντοπισμό του ελικοπτέρου του Προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι.

🇮🇷 UPDATE: The Iranian Red Crescent Society has denied reports of finding President Raisi’s helicopter. The search continues. — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 19, 2024

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι εντοπίστηκε το ελικόπτερο του Ιρανού προέδρου, και μάλιστα η είδηση είχε αποδοθεί στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με το Skynews υπήρξε επαφή με έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος του ελικοπτέρου του Ιρανού προέδρου, όπως δήλωσε αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση της χώρας.

Ο ανταποκριτής του Skynews στην περιοχή Alistair Bunkall έκανε λόγο για μια «πραγματικά σημαντική εξέλιξη». «Υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν επιζώντες και ίσως βρίσκονται αρκετά κοντά στο σημείο της συντριβής, κάτι που και πάλι θα ήταν μια στιγμή ελπίδας», σημειώνει.

Ωστόσο λίγο αργότερα, η Ερυθρά Ημισέληνος διέψευσε τις αναφορές για εντοπισμό του ελικοπτέρου του Προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι.

Η κακοκαιρία στο Ιράν

Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραΐσι οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο τραυματισμός ή ο θάνατος των επιβατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό Εξωτερικών συνετρίβη σήμερα καθώς διέσχιζε ορεινή περιοχή μέσα σε πυκνή ομίχλη, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, και οι διασώστες προσπαθούσαν να φθάσουν στο σημείο του συμβάντος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού διέταξε όλες οι δυνάμεις του στρατού και της επίλεκτης Φρουράς της Επανάστασης να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Είναι σκοτεινά και έχει αρχίσει να βρέχει, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Οι ομάδες διάσωσης έχουν φθάσει στην περιοχή… ωστόσο, η βροχή έχει δημιουργήσει λάσπη, δυσχεραίνοντας την έρευνα», μετέδωσε τοπικός ρεπόρτερ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ομάδες διάσωσης αναμένεται να φθάσουν στο πιθανό σημείο της συντριβής αργότερα, σήμερα το βράδυ.

Ο Ραΐσι είχε μεταβεί στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν για να εγκαινιάσει το φράγμα Κιζ-Καλεσί, το μεγαλύτερo κοινό έργο ύδρευσης μεταξύ του Iράν και του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Press TV.

Το κάλεσμα του Χαμενεΐ

Επίσης, νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάλεσε σήμερα τους Ιρανούς να “μην ανησυχούν” για τη χώρα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που συνετρίβη στο βορειοδυτικό Ιράν, στο οποίο επέβαιναν ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι και ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν.

«Ο ιρανικός λαός δεν θα πρέπει να ανησυχεί, δεν θα υπάρξει αναταραχή” στη χώρα, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, λέγοντας: “ελπίζω ο Θεός να φέρει τον πρόεδρο και τους συντρόφους του πίσω στην αγκαλιά του έθνους”. “Προσευχηθείτε όλοι για την υγεία αυτών των υπηρετών», πρόσθεσε σε ομιλία του ενώπιον των οικογενειών μελών των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Δεν θα υπάρξει αναστάτωση στις κρατικές υποθέσεις του Ιράν, τόνισε αγιατολάχ Χαμενεΐ.

Η Τουρκία

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονταν μέσα πολύ αντίξοες συνθήκες, στο σκοτάδι, με ομίχλη, με υπό βροχή και με πολύ κρύο, το Ιράν φέρεται να ζήτησε τη συνδρομή της ‘Αγκυρας για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε σχέση με το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας τον Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, όπως μετέδωσε το CNN Turk επικαλούμενο διπλωματικές πηγές.

Λίγο νωρίτερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται: «Παρακολουθούμε με λύπη τις εξελίξεις σχετικά με το δυστύχημα που σημειώθηκε με το ελικόπτερο στο Ιράν σήμερα (19 Μαΐου).

»Ελπίζουμε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραΐσι και του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, είναι ασφαλείς και υγιείς και μεταφέρουμε τις ευχές μας για περαστικά στον αδελφό ιρανικό λαό.

»Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης».

Αργότερα η Ρωσία και Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν έτοιμες να βοηθήσουν το Ιράν στην ανεύρεση του ελικοπτέρου.

Η Τεχεράνη

Η συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραΐσι οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο τραυματισμός ή ο θάνατος των επιβατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, μετέδωσε πριν από λίγο η τηλεόραση στο Ιράν. Η κακοκαιρία περιπλέκει και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό Εξωτερικών συνετρίβη σήμερα καθώς διέσχιζε ορεινή περιοχή μέσα σε πυκνή ομίχλη, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, και οι διασώστες προσπαθούσαν να φθάσουν στο σημείο του συμβάντος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού διέταξε όλες οι δυνάμεις του στρατού και της επίλεκτης Φρουράς της Επανάστασης να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

“Είναι σκοτεινά και έχει αρχίσει να βρέχει, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Οι ομάδες διάσωσης έχουν φθάσει στην περιοχή… ωστόσο, η βροχή έχει δημιουργήσει λάσπη, δυσχεραίνοντας την έρευνα”, μετέδωσε τοπικός ρεπόρτερ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ομάδες διάσωσης αναμένεται να φθάσουν στο πιθανό σημείο της συντριβής από στιγμή σε στιγμή. Ο Ραΐσι είχε μεταβεί σήμερα στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν για να εγκαινιάσει το φράγμα Κιζ-Καλεσί, το μεγαλύτερo κοινό έργο ύδρευσης μεταξύ του Iράν και του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Press TV.

Το Αζερμπαϊτζάν

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε σήμερα ότι είναι βαθιά αναστατωμένος από την είδηση για τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, αφότου τον είχε αποχαιρετήσει φιλικά νωρίτερα σήμερα μετά τη συνάντησή τους.

“Σήμερα, αφότου αποχαιρετήσαμε φιλικά τον πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, είμαστε βαθιά αναστατωμένοι από την είδηση για τη συντριβή κατά την προσγείωση στο Ιράν του ελικοπτέρου που μετέφερε την πλέον υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία”, δήλωσε ο Αλίεφ.

“Οι προσευχές μας στον Παντοδύναμο Αλλάχ είναι για τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε. Ως γειτονική, φίλη και αδελφή χώρα, η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν είναι έτοιμη να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί”, τόνισε.

Ο πρόεδρος Ραΐσι είχε μεταβεί σήμερα στην επαρχία Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, όπου εγκαινίασε ένα φράγμα μαζί με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στα σύνορα των δύο χωρών.

Το Ιράκ

Οι αρχές του Ιράκ έδωσαν εντολή στο υπουργείο Εσωτερικών, στην Ερυθρά Ημισέληνο και σε άλλους αρμόδιους φορείς να προσφέρουν τη βοήθειά τους στο γειτονικό Ιράν και να συμμετάσχουν στις έρευνες μετά τη συντριβή σε ορεινή περιοχή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν και τον υπουργό του των Εξωτερικών, ανακοίνωσε σήμερα ιρακινή κυβέρνηση.

New footage of the site of the accident for the helicopter carrying the president @Raisi_com pic.twitter.com/5yMzbHEtsk — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 19, 2024

Η ιρανική κυβέρνηση ζητά υπομονή, προσευχή και εμπιστοσύνη στους διασώστες που προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλί Μπαχαντόρι-Τζαχρόμι σε ανάρτησή του στο Χ. Ταυτοχρόνως χιλιάδες Ιρανοί έχουν σπεύσει σε τεμένη και προσεύχονται για την ζωή του προέδρου της χώρας.

🙏🇮🇷 Thousands of Iranians are praying for the safety of Iranian President Raisi & senior leaders. pic.twitter.com/1ZNmtdOW56 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 19, 2024

Η Ερυθρά Ημισέληνος, ομάδες διάσωσης, ορειβάτες και άλλες ομάδες διάσωσης ελπίζουν να φτάσουν στην τοποθεσία των πιθανών συντεταγμένων του ελικοπτέρου, έστω και μέσα στην νύχτα.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Μοχμπέρ και άλλοι υπουργοί έσπευσαν προς την Ταμπρίζ, την περιοχή όπου συνετρίβη το ελικόπτερο του προέδρου, δήλωσε ο εκπρόσωπος Jahromi.

Πληροφορίες ανέφεραν το απόγευμα ότι κάποια μέλη των σωστικών συνεργείων είχαν φτάσει στην περιοχή της συντριβής αλλά λόγω της τοποθεσίας και του κακού καιρού είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Τελικώς αυτά αργότερα διαψεύστηκαν.

Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι αγνοούνται και τρία από τα μέλη των σωστικών συνεργείων που ξεκίνησαν για να φτάσουν στην δύσβατη και γλιστερή λόγω της βροχής περιοχή. Η Ερυθρά Ημισέληνος το διέψευσε και αυτό αργότερα.

Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η πυκνή ομίχλη δυσκολεύει τα σωστικά συνεργεία να εντοπίσουν το αεροσκάφος που κατέπεσε στην απομακρυσμένη, ορεινή επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Hossein Amir-Abdollahian και ο κυβερνήτης του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν ήταν μεταξύ πολλών αξιωματούχων που επέβαιναν επίσης στο ελικόπτερο, ανέφερε το IRNA.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι επιβάτες του ελικοπτέρου, εκτός του πληρώματος ήταν:

▪️Πρόεδρος του Ιράν Εbrahim Raisi

▪️Υπουργός Εξωτερικών Hossein Amir Abdollahiyan

▪️Ayatollah Al-Hashemi, ιμάμης του τεμένους της Ταμπρίζ.

▪️Κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν Malik Rahmati

BREAKING:The search for the helicopter carrying the Iranian President which has crashed is ongoing. The weather conditions are very bad. pic.twitter.com/vEhwXk6elY — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 19, 2024

BREAKING: IRAN’S PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH HAS IRANIAN MINISTERS ON SITE The Ministers of Oil, Roads, Urban Development, and Energy have rushed to the accident site of the President’s helicopter. The Interior Minister has convened a crisis management meeting in Tabriz. pic.twitter.com/RLtarqplVY — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 19, 2024



Η Ευρωπαϊκή Ένωση

H EE και τα κράτη-μέλη της παρακολουθούν στενά την κατάσταση με το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με δήλωσή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “Χ”.

“Παρακολουθούμε στενά τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών αναγκάστηκε να προσγειωθεί απροσδόκητα και η κατάστασή τους δεν είναι ακόμα σαφής. Μαζί με τα κράτη-μέλη και τους εταίρους της ΕΕ παρακολουθούμε στενά την κατάσταση”, αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ.

Following closely reports that the helicopter carrying the Iranian President and the foreign minister has been forced to land unexpectedly and their condition not yet clear. Together with EU member states and partners, we are monitoring the situation closely. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 19, 2024

Σε κίνδυνο οι ζωές των επιβατών

Λίγο μετά την ανακοίνωση ότι το ελικόπτερο που μετέφερε τους αξιωματούχους είχε ατύχημα Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ζωή του προέδρου είναι σε κίνδυνο.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η ζωή του 63χρονου Ραΐσι και του 60χρονου υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν “είναι σε κίνδυνο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου”. “Ακόμη αισιοδοξούμε, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται από το σημείο της συντριβής είναι πολύ ανησυχητικές”, τόνισε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η κρατική τηλεόραση διέκοψε το τακτικό της πρόγραμμα για να προβάλει προσευχές για τη διάσωση του Ραΐσι σε ολόκληρη τη χώρα και, σε μια γωνία της οθόνης αναμεταδίδει ζωντανά τις επιχειρήσεις των ομάδων διάσωσης που ερευνούν πεζή την ορεινή περιοχή μέσα στην πυκνή ομίχλη.

Οι έρευνες συναντούν πολλές δυσκολίες λόγω των “δυσμενών καιρικών συνθηκών”, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμέντ Βαχίντι στην κρατική τηλεόραση. “Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να φθάσουμε την περιοχή”, πρόσθεσε, καθώς το σημείο βρίσκεται στο δάσος Ντιζμάρ, κοντά στην πόλη Βαρζαγκάν.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που δείχνουν πολλά μέλη της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου να περπατούν μέσα σε πυκνή ομίχλη. Μετέδωσε επίσης πλάνα με πιστούς που προσεύχονται για την υγεία του προέδρου σε τεμένη της ιερής πόλης Μασχάντ (βορειοανατολικά).

Ο υπουργός Εσωτερικών δεν επιβεβαίωσε, εκείνη την στιγμή, αν ο 63χρονος πρόεδρος Ραΐσι επέβαινε στο ελικόπτερο, που αποτελούσε μέρος μιας συνοδείας τριών ελικοπτέρων που μετέφερε την προεδρική αντιπροσωπεία.

Δύο από αυτά προσγειώθηκαν χωρίς προβλήματα στην Ταμπρίζ, τη μεγάλη πόλη του βορειοδυτικού Ιράν, αλλά όχι και εκείνο στο οποίο επέβαινε ο Ραΐσι.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ήταν ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, όπως και ο κυβερνήτης της επαρχίας και ο κύριος ιμάμης της περιοχής.

Το πρακτορείο πρόσθεσε πως “τουλάχιστον 20 συνεργεία διάσωσης με πλήρη εξοπλισμό, κυρίως drones και σκυλιά διάσωσης” “έχουν σταλεί στο σημείο”.

Ο αντιπρόεδρος, Μοχαμάντ Μοκμπέρ, αναχώρησε από την Τεχεράνη προς το τέλος του απογεύματος για την Ταμπρίζ συνοδεία πολλών υπουργών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ορισμένοι αξιωματούχοι άρχισαν να προτρέπουν το κοινό να προσευχηθεί για τον Ραΐσι και τους άλλους επιβαίνοντες, καθώς τα συνεργεία διάσωσης φαίνεται σε πλάνα να ερευνούν μέσα σε ένα ομιχλώδες, αγροτικό δάσος όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν το ελικόπτερό του.

Όπως μετέδωσε το απόγευμα το Ασοσιέητεντ Πρες, η πιθανή συντριβή έρχεται καθώς το Ιράν υπό τον Ραΐσι και τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά του Ισραήλ, μόλις τον περασμένο μήνα και έχει εμπλουτίσει ουράνιο πιο κοντά από ποτέ σε επίπεδα οπλικού βαθμού.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν αντιμετωπίζει χρόνια μαζικών διαδηλώσεων κατά της σιιτικής θεοκρατίας του για την προβληματική οικονομία και τα δικαιώματα των γυναικών – γεγονός που καθιστά τη στιγμή αυτή πολύ πιο ευαίσθητη για την Τεχεράνη και το μέλλον της χώρας, καθώς ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς φουντώνει την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο Ραΐσι ταξίδευε στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη κοντά στην Τζόλφα, μια πόλη στα σύνορα με το έθνος του Αζερμπαϊτζάν, περίπου 600 χιλιόμετρα (375 μίλια) βορειοδυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης. Αργότερα, η κρατική τηλεόραση το τοποθέτησε ανατολικότερα, κοντά στο χωριό Ούζι, αλλά οι λεπτομέρειες παρέμειναν αντιφατικές.