Ιράν: «Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η τύχη των επιβατών του ελικοπτέρου» – Τι μεταδίδει η κρατική τηλεόραση

Η συντριβή του ελικοπτέρου του προέδρου Ραΐσι οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ο τραυματισμός ή ο θάνατος των επιβατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, μετέδωσε πριν από λίγο η τηλεόρραση στο Ιράν. Η κακοκαιρία περιπλέκει και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον υπουργό Εξωτερικών συνετρίβη σήμερα καθώς διέσχιζε ορεινή περιοχή μέσα σε πυκνή ομίχλη, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, και οι διασώστες προσπαθούσαν να φθάσουν στο σημείο του συμβάντος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού διέταξε όλες οι δυνάμεις του στρατού και της επίλεκτης Φρουράς της Επανάστασης να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

“Είναι σκοτεινά και έχει αρχίσει να βρέχει, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Οι ομάδες διάσωσης έχουν φθάσει στην περιοχή… ωστόσο, η βροχή έχει δημιουργήσει λάσπη, δυσχεραίνοντας την έρευνα”, μετέδωσε τοπικός ρεπόρτερ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ομάδες διάσωσης αναμένεται να φθάσουν στο πιθανό σημείο της συντριβής από στιγμή σε στιγμή. Ο Ραΐσι είχε μεταβεί σήμερα στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν για να εγκαινιάσει το φράγμα Κιζ-Καλεσί, το μεγαλύτερo κοινό έργο ύδρευσης μεταξύ του Iράν και του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Press TV.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε σήμερα ότι είναι βαθιά αναστατωμένος από την είδηση για τη συντριβή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν, αφότου τον είχε αποχαιρετήσει φιλικά νωρίτερα σήμερα μετά τη συνάντησή τους.

“Σήμερα, αφότου αποχαιρετήσαμε φιλικά τον πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι, είμαστε βαθιά αναστατωμένοι από την είδηση για τη συντριβή κατά την προσγείωση στο Ιράν του ελικοπτέρου που μετέφερε την πλέον υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία”, δήλωσε ο Αλίεφ.

“Οι προσευχές μας στον Παντοδύναμο Αλλάχ είναι για τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε. Ως γειτονική, φίλη και αδελφή χώρα, η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν είναι έτοιμη να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί”, τόνισε.

Ο πρόεδρος Ραΐσι είχε μεταβεί σήμερα στην επαρχία Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, όπου εγκαινίασε ένα φράγμα μαζί με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στα σύνορα των δύο χωρών.

Οι αρχές του Ιράκ έδωσαν εντολή στο υπουργείο Εσωτερικών, στην Ερυθρά Ημισέληνο και σε άλλους αρμόδιους φορείς να προσφέρουν τη βοήθειά τους στο γειτονικό Ιράν και να συμμετάσχουν στις έρευνες μετά τη συντριβή σε ορεινή περιοχή του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν και τον υπουργό του των Εξωτερικών, ανακοίνωσε σήμερα ιρακινή κυβέρνηση.

