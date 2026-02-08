e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο – Αναλυτικά όλοι οι δικαιούχοι

Σύνοψη από το

  • Κατά την περίοδο 9 έως 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα διατεθούν 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, καθώς και ποσά για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και άδεια μητρότητας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Κατά την περίοδο 9 Φεβρουαρίου έως και 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από αύριο, 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Στουρνάρας: «Η ελληνική οικονομία πάει καλά και το αποδέχονται όλοι» – Τι είπε για μισθούς, ψηφιακό ευρώ και Ταμείο Ανάκαμψης

«Η ελληνική οικονομία πάει καλά και προϋπόθεση για να συνεχίσει, είναι η πολιτική σταθερότητα»...
09:24 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

«Ενεργή Μάχη»: Οι 2 αλλαγές που φέρνει για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Μέχρι και 2.000 ευρώ το πρόστιμο

Σημαντικές αλλαγές στη φιλοσοφία και τον τρόπο εφαρμογής των καθαρισμών οικοπέδων εισάγει το ν...
08:43 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Φρένο χρέους: Η πρόταση για ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας στο Σύνταγμα και το παράδειγμα της Γερμανίας και της Ελβετίας

Το θέμα της κατοχύρωσης της δημοσιονομικής σταθερότητας έθεσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκ...
07:29 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους – Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να βγει ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα