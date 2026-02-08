Αιτήσεις ενίσχυσης: Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους

Από τη Δευτέρα ενεργοποιείται η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τη διόρθωση αιτήσεων ενίσχυσης από γεωργούς και κτηνοτρόφους, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους έχουν κάνει λάθη ή παραλείψεις να τα διορθώσουν έγκαιρα.

Οι δικαιούχοι που έχουν εκκρεμότητες ή ανακρίβειες στις αιτήσεις τους —είτε πρόκειται για αγροτεμάχια, κτηνοτροφικές μονάδες, παραγωγικά ζώα είτε για τραπεζικούς λογαριασμούς— καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στην ορθή καταχώρηση όλων των στοιχείων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι αγροτικές ενισχύσεις θα καταβληθούν σωστά και χωρίς καθυστερήσεις.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, ώστε όλοι οι υπόχρεοι να προλάβουν να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις και να διασφαλίσουν την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεών τους.