Καλιφόρνια: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε παντοπωλείο – Τέσσερις τραυματίες

Τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην είσοδο παντοπωλείου στην ορεινή πόλη Τράκι της Καλιφόρνια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 49χρονος χτύπησε σκόπιμα τους πεζούς και το κατάστημα.

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση, βανδαλισμό σε βαθμό κακουργήματος και παραβίαση αναστολής, καθώς εξέτιε ποινή σε φυλακή της Νεβάδα, που απέχει περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από το Τράκι.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν, πριν από τρεις ημέρες, όταν 92χρονη οδηγός συγκρούστηκε με έναν ποδηλάτη και στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε παντοπωλείο την Πέμπτη στη γειτονιά Γουέστγουντ του Λος Άντζελες.

Πηγή: Associated Press