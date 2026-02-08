Σκιάθος: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών στο κέντρο του νησιού

Σύνοψη από το

  • Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Σκιάθου, όταν δύο αλλοδαποί άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα και η λεκτική αντιπαράθεση κατέληξε σε συμπλοκή.
  • Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του τοπικού τμήματος, οι οποίοι επενέβησαν και συνέλαβαν και τους δύο εμπλεκόμενους. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και άλλα αδικήματα.
  • Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, με τους γιατρούς να κρίνουν αναγκαία τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Σκιάθου, όταν δύο αλλοδαποί άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα και η λεκτική αντιπαράθεση κατέληξε σε συμπλοκή.

Η κατάσταση εκτράπηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να τραυματιστεί στο κεφάλι. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του τοπικού τμήματος, οι οποίοι επενέβησαν και συνέλαβαν και τους δύο εμπλεκόμενους.

Οι αρχές σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, ενώ το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση από το αρμόδιο τμήμα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και, σύμφωνα με το skiathoslife.gr, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου με το πλοίο της γραμμής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα