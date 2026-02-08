Σκιάθος: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών στο κέντρο του νησιού

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Σκιάθου, όταν δύο αλλοδαποί άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα και η λεκτική αντιπαράθεση κατέληξε σε συμπλοκή.

Η κατάσταση εκτράπηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο να τραυματιστεί στο κεφάλι. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του τοπικού τμήματος, οι οποίοι επενέβησαν και συνέλαβαν και τους δύο εμπλεκόμενους.

Οι αρχές σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, ενώ το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση από το αρμόδιο τμήμα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου και, σύμφωνα με το skiathoslife.gr, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου με το πλοίο της γραμμής.