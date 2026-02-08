Γουίλ Λιούις: Παραιτήθηκε ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της Washington Post

Την παραίτησή του από τη θέση του εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου της Washington Post ανακοίνωσε το Σάββατο ο Γουίλ Λιούις, λίγες εβδομάδες μετά τις μαζικές απολύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στην ιστορική αμερικανική εφημερίδα.

Σε μήνυμα που απέστειλε προς το προσωπικό –το οποίο δημοσιοποίησε ο επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο, Ματ Βίζερ– ο Λιούις αναφέρθηκε στις «δύσκολες αποφάσεις» που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εφημερίδας.

«Δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της εφημερίδας»

Ο Γουίλ Λιούις τόνισε στο μήνυμά του: «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον της The Post, ώστε να μπορεί για πολλά χρόνια να δημοσιεύει υψηλής ποιότητας, μη κομματικοποιημένες ειδήσεις για εκατομμύρια αναγνώστες καθημερινά».

Η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων για τη Washington Post, η οποία αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις που βιώνουν συνολικά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προσωρινή διοίκηση και αλλαγή σκυτάλης

Όπως έγινε γνωστό, καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει προσωρινά ο οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας, Τζεφ Ντ’Ονόφριο. Η Washington Post ανήκει στον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Ο Λιούις είχε αναλάβει τη θέση του εκδότη και CEO το 2023, προερχόμενος από τη Dow Jones & Company, όπου είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος. Στο παρελθόν είχε υπάρξει και εκδότης της Wall Street Journal, ενώ διαδέχθηκε τον Φρεντ Ράιαν, ο οποίος είχε αποχωρήσει έπειτα από εννέα χρόνια στη θέση του επικεφαλής της εφημερίδας.