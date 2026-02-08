Ινδία: Τραγωδία σε λούνα πάρκ – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες σε μηχάνημα που συνετρίβη

Σύνοψη από το

  • Ο τρόμος σε λούνα παρκ στην Ινδία, όταν στην πόλη Φαρινταμπάντ κατέρρευσε ένα από τα μηχανήματα, που εκτελούσε κύκλους γεμάτο με ανθρώπους.
  • Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σοβαρά.
  • Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία στο λούνα παρκ, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι και πέθανε πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο. Στο μηχάνημα φέρεται ότι είχαν ανέβει συνολικά 15 άτομα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ινδία: Τραγωδία σε λούνα πάρκ – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες σε μηχάνημα που συνετρίβη

Σοκ προκάλεσε η κατάρρευση μηχανήματος σε λούνα παρκ στην πόλη Φαρινταμπάντ της Ινδίας, όπου δεκάδες άνθρωποι ζούσαν στιγμές διασκέδασης που μετατράπηκαν σε εφιάλτη. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα από τα μηχανήματα, γεμάτο με κόσμο, κατέρρευσε εν κινήσει, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν στο έδαφος ανάμεσα σε στραβωμένα σίδερα και συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ 13 ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου νοσηλεύονται υπό παρακολούθηση.

Το θύμα που σκοτώθηκε ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία στο λούνα παρκ. Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματά του πριν προλάβει να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές, στο μηχάνημα είχαν ανέβει συνολικά 15 άτομα, τη στιγμή που σημειώθηκε η πτώση.

Τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται, ενώ η αστυνομία εξετάζει αν υπήρξε παράλειψη ελέγχου ασφαλείας στο λούνα παρκ πριν τεθεί σε λειτουργία το μηχάνημα.

17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

