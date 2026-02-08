Ινδία: Τραγωδία σε λούνα πάρκ – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες σε μηχάνημα που συνετρίβη

Σοκ προκάλεσε η κατάρρευση μηχανήματος σε λούνα παρκ στην πόλη Φαρινταμπάντ της Ινδίας, όπου δεκάδες άνθρωποι ζούσαν στιγμές διασκέδασης που μετατράπηκαν σε εφιάλτη. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα από τα μηχανήματα, γεμάτο με κόσμο, κατέρρευσε εν κινήσει, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν στο έδαφος ανάμεσα σε στραβωμένα σίδερα και συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ 13 ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου νοσηλεύονται υπό παρακολούθηση.

Το θύμα που σκοτώθηκε ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία στο λούνα παρκ. Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα στο κεφάλι και υπέκυψε στα τραύματά του πριν προλάβει να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις αρχές, στο μηχάνημα είχαν ανέβει συνολικά 15 άτομα, τη στιγμή που σημειώθηκε η πτώση.

Τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται, ενώ η αστυνομία εξετάζει αν υπήρξε παράλειψη ελέγχου ασφαλείας στο λούνα παρκ πριν τεθεί σε λειτουργία το μηχάνημα.