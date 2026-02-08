Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το βίντεο με την μητέρα του στο Instagram – «Έχω ακούσει ανθρώπους, που δεν ήξερα την ύπαρξή τους»

  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέλεξε την Αράχωβα για λίγες ημέρες ξεκούρασης με την οικογένειά του, ανεβάζοντας σχετικό βίντεο στο Instagram από το ταξίδι του.
  • Στο βίντεο, το μοντέλο εμφανίζεται στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του, η οποία μιλάει στο τηλέφωνο, καθώς κατευθύνονται προς τον προορισμό τους.
  • Ο ίδιος σχολίασε με χιούμορ στο story του πως η μητέρα του «έχει μιλήσει με όλο το σόι. Έχει να έρθει καιρό στην Αράχωβα και τους έχει πάρει όλους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

Την Αράχωβα επέλεξε για να περάσει λίγες ημέρες ξεκούρασης, μαζί με την οικογένειά του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Το μοντέλο, πριν από λίγες ώρες ανέβασε ένα νέο βίντεο στο Instagram, με την μορφή του story, από το ταξίδι του.

Στο βίντεο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρίσκεται στο αυτοκίνητο μαζί με την μητέρα του, η οποία μιλάει στο τηλέφωνο, και κατευθύνονται προς την Αράχωβα.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας σχολιάζει με χιούμορ στο story του, το γεγονός πως η μητέρα του έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με διάφορα αγαπημένα της πρόσωπα που μένουν στην περιοχή, καθώς έχει να πάει καιρό.

«Τους έχει πάρει όλους»

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στους ακολούθους του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρει: «Πάω με την μάνα μου Αράχωβα και έχω ακούσει ονόματα, ανθρώπους και θείους, που δεν ήξερα την ύπαρξή τους. Μιλάει στο τηλέφωνο εδώ. Δεν καταλαβαίνετε, έχει μιλήσει με όλο το σόι. Έχει να έρθει καιρό στην Αράχωβα και τους έχει πάρει όλους».

Ακόμα, στο story του έχει γράψει: «Πάμε Αράχωβα με την μάνα μου και τους έχει πάρει όλους!!!».

