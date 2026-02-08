Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το βίντεο με την μητέρα του στο Instagram – «Έχω ακούσει ανθρώπους, που δεν ήξερα την ύπαρξή τους»

Την Αράχωβα επέλεξε για να περάσει λίγες ημέρες ξεκούρασης, μαζί με την οικογένειά του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Το μοντέλο, πριν από λίγες ώρες ανέβασε ένα νέο βίντεο στο Instagram, με την μορφή του story, από το ταξίδι του.

Στο βίντεο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρίσκεται στο αυτοκίνητο μαζί με την μητέρα του, η οποία μιλάει στο τηλέφωνο, και κατευθύνονται προς την Αράχωβα.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας σχολιάζει με χιούμορ στο story του, το γεγονός πως η μητέρα του έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με διάφορα αγαπημένα της πρόσωπα που μένουν στην περιοχή, καθώς έχει να πάει καιρό.

«Τους έχει πάρει όλους»

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στους ακολούθους του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αναφέρει: «Πάω με την μάνα μου Αράχωβα και έχω ακούσει ονόματα, ανθρώπους και θείους, που δεν ήξερα την ύπαρξή τους. Μιλάει στο τηλέφωνο εδώ. Δεν καταλαβαίνετε, έχει μιλήσει με όλο το σόι. Έχει να έρθει καιρό στην Αράχωβα και τους έχει πάρει όλους».

Ακόμα, στο story του έχει γράψει: «Πάμε Αράχωβα με την μάνα μου και τους έχει πάρει όλους!!!».