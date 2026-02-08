Ζώδια 8/2: Κριοί, προχωρήστε με αυτοπεποίθηση – Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια σήμερα

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (8/2/2026)

Κριός

Κριέ, οι ευκαιρίες που έρχονται τώρα σε καλούν να βγεις μπροστά και να αποκτήσεις μεγαλύτερη επιρροή.

Ακόμα κι αν στις 8 Φεβρουαρίου νιώσεις μια ανασφάλεια μαζί με τον ενθουσιασμό σου, μην ανησυχείς· είναι σημάδι ότι κάνεις μια σημαντική νέα αρχή. Μαθαίνεις να δέχεσαι την επιτυχία και την αναγνώριση με το κεφάλι ψηλά, χωρίς ενοχές.

Προχώρα με αυτοπεποίθηση, γιατί σου αξίζει να βρίσκεσαι εκεί που ανοίγονται πλέον οι πόρτες για σένα.

Ταύρος

Ταύρε, σήμερα νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό σου και για όσα λες.

Καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεται να πιέζεις τα πράγματα για να σε ακούσουν. Όταν μιλάς με αυτοσεβασμό, οι άλλοι σε προσέχουν και σε υπολογίζουν περισσότερο.

Στις 8 Φεβρουαρίου, αλλάζεις τα δεδομένα στους χώρους που κινείσαι. Η παρουσία σου και μόνο αρκεί για να επηρεάσει το κλίμα γύρω σου.

Δίδυμοι

Δίδυμε, η ζωή σου γίνεται πιο ανάλαφρη τώρα που ξεφορτώνεσαι όσα σε βαραίνουν και σε αγχώνουν.

Καταλαβαίνεις επιτέλους ποιες υποχρεώσεις σου δίνουν χαρά και ποιες σε κουράζουν άσκοπα. Καθαρίζοντας το τοπίο, βρίσκεις χρόνο για περιπέτεια, που τόσο έχεις ανάγκη. Αυτή η ανανέωση σου ξαναδίνει το κέφι και τη λάμψη σου.

Στις 8 Φεβρουαρίου, νέες ιδέες και προτάσεις θα έρθουν στον δρόμο σου, αρκεί να νιώθεις ελεύθερος να είσαι ο εαυτός σου.

Καρκίνος

Καρκίνε, ξεκινάει μια εποχή που θα νιώθεις πολύ καλύτερα μέσα σου και τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν.

Νιώθεις πιο έτοιμος από ποτέ να ανοιχτείς. Είναι η κατάλληλη στιγμή για νέες φιλίες και γνωριμίες που θα κρατήσουν στον χρόνο.

Στις 8 Φεβρουαρίου, θα καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις παρέα με άτομα που σου ταιριάζουν πραγματικά και όχι επειδή νιώθεις ότι “πρέπει” ή από υποχρέωση.

Λέων

Λέοντα, τώρα είναι η στιγμή σου να λάμψεις και να νιώσεις σίγουρος για τον εαυτό σου.

Όσο περισσότερο σε φροντίζεις, τόσο πιο πολύ θα χαίρεσαι τη ζωή. Η περιποίηση και οι μικρές χαρές σου δίνουν πίσω τη χαμένη σου λάμψη. Στις 8 Φεβρουαρίου, θα καταλάβεις ότι το να σε προσέχεις είναι απαραίτητο.

Όταν εσύ ο ίδιος σου φέρεσαι με αγάπη, θα δεις ότι και οι άλλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά σου.

Παρθένος

Παρθένε, αυτή την περίοδο καταλαβαίνεις καλύτερα τι νιώθεις και τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σου.

Εμπιστεύσου το ένστικτό σου για το πού αξίζει να ξοδεύεις τον χρόνο σου και τι πρέπει να κρατάς μόνο για σένα. Στις 8 Φεβρουαρίου, δεν χρειάζεται να ρωτάς τους άλλους για να πάρεις μια απόφαση. Ξέρεις εσύ τι είναι το σωστό. Προχώρα ήρεμα και χωρίς βιασύνη.

Η υπομονή σου τώρα χτίζει σιγά-σιγά την επιτυχία που έρχεται.

Ζυγός

Ζυγέ, πλέον βλέπεις την επιτυχία διαφορετικά: θέλεις και να προοδεύεις, αλλά και να είσαι ήρεμος.

Είναι η στιγμή να διαλέξεις δουλειές και συνεργασίες που δεν σε αγχώνουν και σε αφήνουν να είσαι δημιουργικός. Στις 8 Φεβρουαρίου, θα δεις ότι όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει, όλα γίνονται πιο εύκολα, χωρίς πίεση. Μαθαίνεις ότι το να είσαι καλά μέσα σου είναι η μεγαλύτερη επιτυχία.

Μπορείς να έχεις και ηρεμία και νόημα στη ζωή σου, και τώρα βρίσκεις τον τρόπο να τα συνδυάσεις.

Σκορπιός

Σκορπιέ, νέες εμπειρίες σε κάνουν να ενθουσιάζεσαι ξανά και να νιώθεις ότι βρίσκεις τη θέση σου στον κόσμο.

Μέσα από ένα ταξίδι, μια γνώση ή μια καλή συζήτηση, καταλαβαίνεις πάλι πόσο ενδιαφέρουσα είναι η ζωή. Στις 8 Φεβρουαρίου, κάθε τι καινούργιο που μαθαίνεις σε βοηθάει να νιώθεις πιο σίγουρος για τον εαυτό σου.

Μην ξεχνάς ότι μπορείς να προχωράς μπροστά και να αλλάζεις, χωρίς να χάνεις τη σιγουριά και τη βάση σου.

Τοξότης

Τοξότη, όσα έμαθες και έζησες σε κάνουν πλέον να πατάς γερά στα πόδια σου.

Από τις 8 Φεβρουαρίου, θα έχεις τον χρόνο να σκεφτείς και να δεις ποιες ιδέες σου αξίζουν πραγματικά. Η ηρεμία και η ξεκούραση θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις τι θέλεις να κάνεις από εδώ και πέρα. Μη νομίζεις ότι μένεις πίσω· στην πραγματικότητα, ετοιμάζεις κάτι πιο σταθερό.

Στο τέλος, θα νιώθεις πιο ήρεμος, πιο σίγουρος και θα ξέρεις ακριβώς πού πηγαίνεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, η καρδιά σου μαλακώνει και γίνεσαι πιο προσιτός με τον πιο όμορφο τρόπο.

Από τις 8 Φεβρουαρίου, ανοίγεσαι περισσότερο και αφήνεις τους άλλους να σου δείξουν την αγάπη και τη φροντίδα τους. Μάθε να δέχεσαι την αγάπη τόσο εύκολα όσο τη δίνεις.

Καταλαβαίνεις πλέον ότι μπορείς να είσαι και δυνατός και τρυφερός μαζί. Σου αξίζουν σχέσεις που σου δίνουν χαρά και σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός.

Υδροχόος

Υδροχόε, αρχίζεις να ακούς περισσότερο το σώμα σου και να παίρνεις δύναμη από αυτό.

Στις 8 Φεβρουαρίου, λίγη κίνηση ή απλώς το να ηρεμήσεις θα σε βοηθήσουν να νιώσεις καλύτερα ψυχολογικά. Όταν φροντίζεις τον εαυτό σου και χαλαρώνεις, το ένστικτό σου λειτουργεί καλύτερα και οι ιδέες σου έρχονται πιο εύκολα.

Είναι φοβερό το πώς, όταν νιώθεις σίγουρος και ήρεμος, τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει.

Ιχθύες

Ιχθύ, η αγάπη και η καλοσύνη που δίνεις στους άλλους επιστρέφουν σε σένα με τον καλύτερο τρόπο.

Ό,τι καλό κάνεις τώρα, θα το πάρεις πίσω στο διπλάσιο. Στις 8 Φεβρουαρίου, αν αφιερώσεις χρόνο στους φίλους σου και σε όσα αγαπάς να δημιουργείς, θα νιώσεις πολύ γεμάτος.

Θα είσαι πραγματικά χαρούμενος όταν δίνεις την καρδιά σου, αλλά και όταν αφήνεις τους άλλους να σε αγαπήσουν ελεύθερα.