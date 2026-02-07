Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 76 κιλά και βελτίωσε την υγεία της – «Η εξάρτηση από το φαγητό με ανάγκασε να χρησιμοποιώ μπαστούνι στα 35»

  • Σε ηλικία μόλις 35 ετών, η Tammy Jones έφτασε να ζυγίζει 150 κιλά λόγω του εθισμού της στο φαγητό, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας όπως διαβήτη τύπου 2 και πνευμονία που την έφερε κοντά στον θάνατο.
  • Αποφασισμένη να αλλάξει τη ζωή της, υποβλήθηκε σε επέμβαση γαστρικού μανικιού στην Τουρκία το 2022 και ξεκίνησε φαρμακευτική αγωγή, επενδύοντας στην υγεία της.
  • Σήμερα, η Tammy ζυγίζει 74 κιλά, έχει αντιστρέψει τον διαβήτη και η αυτοπεποίθησή της έχει εκτοξευθεί, δηλώνοντας: «Η ζωή μου είναι εντελώς διαφορετική».
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 76 κιλά και βελτίωσε την υγεία της - «Η εξάρτηση από το φαγητό με ανάγκασε να χρησιμοποιώ μπαστούνι στα 35»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Σε ηλικία μόλις 35 ετών, μια γυναίκα έφτασε να ζυγίζει 150 κιλά λόγω του εθισμού της στο φαγητό, γεγονός που την ανάγκαζε να χρησιμοποιεί μπαστούνι για τις μετακινήσεις της. Σήμερα, η εικόνα της δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν. Σε μια εξομολόγηση που συγκλονίζει, περιγράφει τη δύσκολη μάχη με τις διατροφικές διαταραχές και το πώς κατάφερε να χάσει 76 κιλά και να αποκτήσει μια φυσιολογική ζωή δίπλα στα παιδιά της.

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 10 κιλά χωρίς στερήσεις – Το «σύστημα ανταμοιβής» που έκανε πιο εύκολη την απώλεια βάρους

Ο εθισμός στο φαγητό και τα προβλήματα υγείας

Η Tammy Jones εξομολογείται ότι ξόδευε πολλά χρήματα κάθε εβδομάδα για να αγοράζει έτοιμο φαγητό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το βάρος της να φτάσει τα 150 κιλά και να χρησιμοποιεί μπαστούνι για να μετακινηθεί.

Η γυναίκα παραδέχεται ότι ήταν εθισμένη στο φαγητό και σκέφτονταν συνεχώς το επόμενο γεύμα της. Μια τυπική ημέρα περιλάμβανε δύο διπλά McMuffins με λουκάνικο και αυγό, τέσσερις τηγανητές πατάτες (hash browns) και ζεστή σοκολάτα για πρωινό, ενώ για μεσημεριανό κατανάλωνε τέσσερις πίτες και δύο λουκανικόπιτες. Το δείπνο αποτελούνταν από κινέζικο φαγητό με όλα τα συνοδευτικά μαζί με λίτρα αναψυκτικού.

Γυναίκα που ζύγιζε 140 κιλά αποκαλύπτει πώς κατάφερε να “ξεκλειδώσει” τον μεταβολισμό της με 2 απλές αλλαγές

Έπειτα, η Tammy διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 2, ενώ το 2021 παρουσίασε πνευμονία—μια περιπέτεια υγείας που την έφερε κοντά στον θάνατο, καθώς το βάρος της πίεζε τους πνεύμονές της.

«Παράγγελνα κινέζικο με παϊδάκια, chow mein, κοτόπουλο και πατάτες, και έτρωγα τα περισσεύματα το επόμενο πρωί. Κατανάλωνα τις διπλάσιες θερμίδες από τις συνιστώμενες μόνο από αναψυκτικά. Ήμουν αυτοαπασχολούμενη και δούλευα από το σπίτι γιατί δεν είχα την αυτοπεποίθηση να βγω έξω. Όταν έπαθα πνευμονία, οι πνεύμονές μου συνθλίβονταν από το βάρος μου. Θα μπορούσα να είχα πεθάνει και ήταν τρομακτικό», αποκαλύπτει η γυναίκα.

Η καθοριστική απόφαση για την απώλεια βάρους

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ταξίδεψε στην Τουρκία για επέμβαση γαστρικού μανικιού κόστους 4.000 ευρώ. Ο αδερφός και ο σύζυγός της την βοήθησαν να καλύψει το κόστος του χειρουργείου, μαζί με τα χρήματα που αποταμίευσε η ίδια. «Η ανάρρωση δεν ήταν εύκολη. Το φαγητό είναι εθισμός, όπως το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ήταν ψυχικά εξαντλητικό. Δεν είχα άλλη επιλογή από το να το ξεπεράσω, καθώς το στομάχι μου ήταν πλέον 80% μικρότερο από πριν», εξομολογείται.

Επιπλέον, η Tammy ξεκίνησε φαρμακευτική αγωγή με Mounjaro τον Αύγουστο του 2024, με στόχο να χάσει περίπου 25 επιπλέον κιλά. Η θεραπεία της κόστιζε 175€ τον μήνα για ένα έτος. Σήμερα, η μητέρα ζυγίζει 74 κιλά και νιώθει υγιής.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, επένδυσε επιπλέον 8.660€ για ανόρθωση στήθους και κοιλιοπλαστική, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που άλλοτε θα ξόδευε σε ανθυγιεινά τρόφιμα (junk food). Όπως αναφέρει η ίδια, η μάχη με το βάρος ξεκίνησε στα 17 της, μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

«Δοκίμασα κάθε δίαιτα – Τίποτα δεν δούλευε»

«Πάντα ήμουν μεγαλόσωμη και δοκίμαζα δίαιτες “γιο-γιο”», λέει η Tammy. «Μετά την γέννηση της πρώτης μου κόρης, δεν μπορούσα να χάσω τα κιλά. Δοκίμασα τα πάντα: Slimming World, Weight Watchers, δίαιτα Cambridge. Έχανα 6-7 κιλά και μετά “επιβράβευα” τον εαυτό μου με φαγητό, με αποτέλεσμα να τα παίρνω πίσω».

Πλέον, η προσέγγισή της έχει αλλάξει ριζικά:

  • Έλεγχος μερίδων: «Αν θέλω κάτι γλυκό, βάζω σοκολατάκια σε σακουλάκια στην κατάψυξη και τρώω μόνο έξι όταν έχω λιγούρες».
  • Έξυπνες επιλογές διατροφής: «Αντικατέστησα τα κανονικά μπέιγκελ με light εκδοχές και ζυγίζω τα πάντα, ακόμα και τα συνοδευτικά».
  • Light επιλογές: «Τρώω μόνο μαγιονέζα light, γιατί δεν μπορώ να την αποχωριστώ!».

Η απώλεια βάρους βελτίωσε και την υγεία της

Η απώλεια βάρους δεν άλλαξε μόνο την εμφάνισή της, αλλά και την υγεία της. Κατάφερε να αντιστρέψει τον διαβήτη και πλέον ετοιμάζεται για διακοπές στην Τυνησία τον Ιούνιο, όπου θα φορέσει μπικίνι για πρώτη φορά μετά από χρόνια.

«Η ζωή μου είναι εντελώς διαφορετική. Πλέον πηγαίνω με τα παιδιά μου σε θεματικά πάρκα. Παλαιότερα φοβόμουν να ανέβω στα παιχνίδια. Τώρα έχω αυτοπεποίθηση να περιμένω στην ουρά γνωρίζοντας ότι χωράω παντού».

Η αυτοπεποίθησή της εκτοξεύθηκε στα ύψη

«Η αυτοπεποίθησή μου έχει εκτοξευθεί. Δεν κρύβομαι πια. Όταν αγόρασα το πρώτο μου μπλουζάκι σε μικρότερο μέγεθος, δεν το πίστευα», λέει συγκινημένη. «Πριν χάσω βάρος, δεν θα σκεφτόμουν καν να κλείσω διακοπές. Τώρα ανυπομονώ να φορέσω το μπικίνι μου χωρίς καλύπτω το σώμα μου».

Η αλλαγή της είναι τόσο μεγάλη που ακόμη και παλιοί γνωστοί δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν: «Τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ συνάντησα μια γυναίκα που μεγαλώσαμε μαζί. Η κόρη της της έλεγε “Μαμά, η Tammy είναι!”. Εκείνη μου είπε: “Θεέ μου, δεν σε γνώρισα καθόλου”. Είναι υπέροχο συναίσθημα».

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
