Γυναίκα που ζύγιζε 140 κιλά αποκαλύπτει πώς κατάφερε να “ξεκλειδώσει” τον μεταβολισμό της με 2 απλές αλλαγές

Πηγή φωτογραφίας: freppik

Η απώλεια 83 κιλών φαντάζει ακατόρθωτη, όμως για μία 35χρονη ήταν μια πραγματικότητα που συνοδεύτηκε από μια απρόσμενη πρόκληση: την στασιμότητα. Παρά την θεραπευτική αγωγή που ακολουθούσε, η ζυγαριά σταμάτησε να παρουσιάζει πτωτική τάση. Η γυναίκα αποκαλύπτει τις δύο απλές αλλαγές που την βοήθησαν να “ξεκλειδώσει” τον μεταβολισμό της, επιτρέποντάς της να φτάσει στον τελικό της στόχο.

Γυναίκα που έχασε 31 κιλά σε 8 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές οι 3 βασικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μου έφεραν αποτελέσματα»

Η στρατηγική μιας γυναίκας για να φτάσει στο βάρος των ονείρων της

Η Emilly Murray ζύγιζε 140 κιλά, πριν ξεκινήσει τη θεραπεία με ενέσιμα σκευάσματα Mounjaro (τιρζεπατίδη) – ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που είχε ζητήσει από τον πατέρα της, Paul Murray. Ωστόσο, όταν το βάρος της έφτασε τα 70 κιλά, η πρόοδος  σταμάτησε. Αποφασισμένη να πετύχει τον στόχο της, αύξησε την ημερήσια κατανάλωση νερού στα 2-3 λίτρα, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσληψη κρέατος και ψαριού.

Η στρατηγική αυτή λειτούργησε και άρχισε να χάνει ξανά βάρος, φτάνοντας τελικά τον τελικό της στόχο, τα 57 κιλά. Η δημιουργός περιεχομένου από το Λίβερπουλ, εξηγεί: «Οι ενέσεις αδυνατίσματος δούλευαν για ένα διάστημα. Κάνω δίαιτα εδώ και δύο χρόνια, οπότε ήξερα ότι θα με βοηθούσαν να φτάσω στο βάρος των ονείρων μου.

Γυναίκα που έχασε 45 κιλά σε 18 μήνες μοιράζεται τις απλές συνήθειες που την βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Για ένα διάστημα δεν μπορούσα να χάσω βάρος και νομίζω ότι λόγω χειμώνα αλλάζει λίγο η διατροφή και απλά πρέπει να προσαρμοστείς για να τα καταφέρεις. Πιστεύω επίσης ότι μόλις το σώμα σου φτάσει σε ένα συγκεκριμένο βάρος “βολεύεται” εκεί, οπότε πρέπει να βρεις κάτι να το ενεργοποιήσεις ξανά. Το νερό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα συνιστούσα να πίνετε περίπου δύο με τρία λίτρα, αυτό κάνω εγώ».

Οι 2 απλές αλλαγές που ξεκλείδωσαν τον μεταβολισμό της

Πριν από την θεραπεία με ενέσεις αδυνατίσματος, η Emilly κατανάλωνε περίπου 5.000 θερμίδες ημερησίως. Παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες να ελέγξει την όρεξή της, οι προηγούμενες διατροφικές της συνήθειες περιλάμβαναν κινέζικο take-away, πίτσες, σοκολάτες και ζαχαρωτά.

Αφού ξεκίνησε ένα «ταξίδι που της άλλαξε τη ζωή» τον Δεκέμβριο του 2024, η γυναίκα πλέον επιλέγει σνακ όπως φρούτα και τυρί, φροντίζοντας να καταναλώνει άφθονη πρωτεΐνη, κρέας και ψάρι. Ωστόσο, όταν η απώλεια βάρους της σταμάτησε τον Δεκέμβριο του 2025, πειραματίστηκε με διάφορες συμβουλές από το TikTok.

Ανακάλυψε ότι η διατήρηση υψηλών επιπέδων πρωτεΐνης και η σωστή ενυδάτωση τη βοήθησαν να ενεργοποιήσει ξανά τον μεταβολισμό της, συνεχίζοντας παράλληλα τη θεραπεία με Mounjaro. «Η πρωτεΐνη είναι καταπληκτική, σε κρατάει χορτάτο για περισσότερη ώρα. Είναι καλύτερη για τον μεταβολισμό, αλλά και για τη συνολική υγεία. Όταν κάνεις τις ενέσεις, τείνεις να χάνεις όχι μόνο λίπος αλλά και μυϊκή μάζα και η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη. Αύξησα την ποσότητα κρέατος και ψαριού που έτρωγα και παίρνω επίσης αρκετή κρεατίνη σε σκόνη».

Η σημασία της ενυδάτωσης και οι προκλήσεις

Η Emilly τόνισε ότι το νερό είναι κρίσιμο κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Mounjaro: «Το καλοκαίρι, όταν ζεσταίνεσαι, πίνεις πολύ νερό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να το κάνεις και τον χειμώνα. Όταν δεν φροντίζεις το σώμα σου, αρχίζουν οι υποτροπές. Πολλοί ξεχνούν ότι το νερό είναι βασικό κομμάτι της αυτοφροντίδας».

Παραδέχτηκε, επίσης, ότι η διατροφή της χάλασε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων: «Τα Χριστούγεννα ξέφυγα λίγο. Όλος ο κόσμος τρώει περισσότερο εκείνες τις μέρες. Αυτό σε κάνει να νιώθεις νωθρός και άσχημα. Το δέρμα μου ήταν ξηρό και άρχισα να βγάζω σπυράκια, κάτι που δεν μου συνέβαινε ποτέ. Είναι απλό: αν τρως ανθυγιεινά, νιώθεις άσχημα».

Παρά το γεγονός ότι ξόδεψε περίπου 1.500 λίρες σε ένα χρόνο για τις ενέσεις, η ίδια πιστεύει ότι το ποσό είναι μικρότερο από όσα ξόδευε ετησίως σε σνακ, delivery και έτοιμο φαγητό.

«Η θεραπεία ήταν το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο. Νιώθω υπέροχα, είμαι στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής μου. Κοιμάμαι άνετα, μπορώ να κυνηγάω τα παιδιά μου και να ανεβαίνω τις σκάλες χωρίς να λαχανιάζω. Έφτασα πρόσφατα στο βάρος-στόχο μου και ελπίζω να τις σταματήσω σύντομα», εξηγεί η ίδια.

Τι αναφέρουν έρευνες για τις ενέσεις αδυνατίσματος

Πρόσφατη έρευνα από το British Medical Journal (BMJ) έδειξε ότι οι χρήστες ενέσεων απώλειας βάρους είναι πιο πιθανό να ανακτήσουν το βάρος τους μέσα σε δύο χρόνια, σε σύγκριση με όσους ακολουθούν παραδοσιακές δίαιτες. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι οι χρήστες ενδέχεται να εξαρτώνται από τις ενέσεις εφ’ όρου ζωής αν θέλουν να διατηρήσουν το αποτέλεσμα.

«Οι ενέσεις αδυνατίσματος είναι φαρμακευτική αγωγή. Όπως με κάθε φάρμακο, αν το διακόψεις, θα υπάρξουν αλλαγές. Το πλάνο μου είναι να μειώσω σταδιακά τη δόση. Ελπίζω ότι αν παραμείνω πιστή στη διατροφή και την προπόνησή μου, δεν θα τις χρειαστώ ξανά», αναφέρει η Emilly.

