Μιχαήλ Ταμπακάκης: Θα ήμουν άδικος προς τον εαυτό μου να συνεχίσω να πιστεύω ότι όλα είναι θέμα τύχης

Ο νεαρός ηθοποιός Μιχαήλ Ταμπακάκης, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», μίλησε στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον Ανδρέα Θεοδώρου για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, τις επιλογές του και τον ρόλο που παίζει η τύχη στην επαγγελματική επιτυχία.

«Η τύχη παίζει ρόλο, αλλά πρώτα έρχεται η δουλειά»

Ο ταλαντούχος ηθοποιός δήλωσε ότι δεν πιστεύει πλέον πως η τύχη καθορίζει τα πάντα, εξηγώντας πως η προσωπική προσπάθεια είναι ο βασικός παράγοντας για να προχωρήσει κάποιος. «Πιο μικρός πίστευα πολύ στην τύχη και το έλεγα και το πίστευα», ανέφερε αρχικά ο Μιχαήλ Ταμπακάκης. «Μεγαλώνοντας, μέσα από προσωπική δουλειά, κατάλαβα ότι, όταν τα ρίχνεις όλα στην τύχη, είναι σαν να θες να πετάξεις κάτι από πάνω σου και να μην αναγνωρίσεις κάτι σε σένα. Οπότε θα ήμουν άδικος προς τον εαυτό μου αν συνέχιζα να το υπερασπίζομαι».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως θεωρεί την επιτυχία αποτέλεσμα πολλών παραγόντων: «Πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, με πρώτο τη δουλειά. Σίγουρα το ταλέντο, και από εκεί και πέρα υπάρχει κι ένα κομμάτι τύχης, γιατί κάποια πράγματα είναι συγκυρίες, συμπτώσεις, συναντήσεις, αλλά πρώτα απ’ όλα βάζω τη δουλειά».

«Παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά δεν με επηρεάζουν»

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στα νούμερα τηλεθέασης, λέγοντας ότι τα παρακολουθεί, αλλά δεν τα αφήνει να επηρεάζουν την απόδοσή του. «Τα παρακολουθώ, αλλά τα ποσοστά τηλεθέασης δεν είναι τόσο δική μας δουλειά. Είτε πάει μια σειρά καλά είτε όχι, προσωπικά, στα γυρίσματα, το ίδιο θα παίξω. Δεν θα κάνω έκπτωση ή θα δώσω κάτι παραπάνω αν η σειρά πάει καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.

18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

