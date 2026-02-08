Χρήστος Μενιδιάτης: «Ο πατέρας μου δε με άφηνε να λέω δικά του τραγούδια»

Ο Χρήστος Μενιδιάτης μίλησε στο Action 24 για τη στάση ζωής που του μετέδωσε ο πατέρας του, Μιχάλης Μενιδιάτης, αποκαλύπτοντας ότι τον παρότρυνε να χαράξει τον δικό του δρόμο μακριά από το όνομά του.

Ο γνωστός τραγουδιστής περιέγραψε τη συμβουλή που σημάδεψε την πορεία του, εξήγησε γιατί απέφευγε να ερμηνεύει τραγούδια του πατέρα του στις ζωντανές εμφανίσεις και έκανε έναν απολογισμό με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν, αναγνωρίζοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο πατέρας του είχε δίκιο.

Η παρότρυνση του πατέρα του

Ο Χρήστος Μενιδιάτης περιέγραψε τη στάση του πατέρα του από τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι. Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ο Μιχάλης Μενιδιάτης τον ενθάρρυνε να απομακρυνθεί επαγγελματικά από εκείνον, ώστε να σταθεί αυτόνομα. «Ήταν παρότρυνση του πατέρα μου, Μιχάλη Μενιδιάτη. Μου έλεγε ότι, αν θέλεις κάτι να κάνεις, φύγε από μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι ο πατέρας του δεν ήθελε να στηριχθεί στο όνομά του για να προχωρήσει. «Μάλιστα, με προέτρεπε ούτε δικά του τραγούδια να τραγουδάω στις live εμφανίσεις μου», εξήγησε, αναφερόμενος στον αξέχαστο τραγουδιστή πατέρα του.

Ο απολογισμός με το βλέμμα στο παρελθόν

Ο Χρήστος Μενιδιάτης στάθηκε και στη σημερινή του οπτική, εξηγώντας ότι, με την εμπειρία του χρόνου, αντιλαμβάνεται πόσο σωστές ήταν οι συμβουλές του πατέρα του. Ο τραγουδιστής τόνισε ότι, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα αναγνώριζε ανοιχτά το δίκιο του. «Γυρνώντας τον χρόνο πίσω τώρα, στις 9 στις 10 περιπτώσεις ο πατέρας μου είχε 100% δίκιο και πραγματικά λέω, να μπορούσες για λίγο να γυρίσεις, να σου έλεγα: “Και σε αυτό είχες δίκιο;”», ανέφερε.

Η ματιά στη νιότη και τα λάθη

Κλείνοντας, ο Χρήστος Μενιδιάτης αναφέρθηκε στη στάση που είχε στα νεανικά του χρόνια, παραδεχόμενος ότι τότε πίστευε πως γνώριζε τα πάντα. Ο τραγουδιστής σημείωσε ότι η ορμή της ηλικίας παίζει τον ρόλο της και αποτελεί μέρος της διαδρομής. «Νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Λάθος. Αλλά είναι και η μαγεία της νιότης. Η ορμή. Ακόμη κι αυτό χρειάζεται», είπε, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή του.