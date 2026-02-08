Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο στην επαρχία Σανσί

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας παραμένει αγνοούμενος από έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και διασώσεις, ενώ τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί.

Το σημείο και η εταιρεία

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εργοστάσιο της εταιρείας βιοτεχνολογίας Jiapeng, η οποία εδρεύει στην κομητεία Σανίν, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων δυτικά του Πεκίνου. Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περιορίζονται στα βασικά στοιχεία της τοποθεσίας και της δραστηριότητας της μονάδας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με στόχο τον εντοπισμό του αγνοούμενου και τη διασφάλιση του χώρου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα του περιστατικού, καθώς τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Συχνά τα βιομηχανικά ατυχήματα

Τα βιομηχανικά ατυχήματα εμφανίζονται συχνά στην Κίνα, γεγονός που αποδίδεται σε πλημμελή μέτρα ασφαλείας. Στο ίδιο πλαίσιο, στα τέλη Ιανουαρίου, εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από έκρηξη σε χαλυβουργείο στην Εσωτερική Μογγολία.