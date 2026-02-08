Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο στην επαρχία Σανσί

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας παραμένει αγνοούμενος από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Xinhua.
  • Το δυστύχημα συνέβη σε εργοστάσιο της εταιρείας βιοτεχνολογίας Jiapeng στην κομητεία Σανίν, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.
  • Τα βιομηχανικά ατυχήματα εμφανίζονται συχνά στην Κίνα λόγω πλημμελών μέτρων ασφαλείας, όπως δείχνει και το πρόσφατο περιστατικό με εννέα νεκρούς σε χαλυβουργείο στην Εσωτερική Μογγολία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο στην επαρχία Σανσί
(AP Photo/Ng Han Guan)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας παραμένει αγνοούμενος από έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και διασώσεις, ενώ τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί.

Το σημείο και η εταιρεία

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εργοστάσιο της εταιρείας βιοτεχνολογίας Jiapeng, η οποία εδρεύει στην κομητεία Σανίν, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων δυτικά του Πεκίνου. Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περιορίζονται στα βασικά στοιχεία της τοποθεσίας και της δραστηριότητας της μονάδας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με στόχο τον εντοπισμό του αγνοούμενου και τη διασφάλιση του χώρου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα του περιστατικού, καθώς τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Συχνά τα βιομηχανικά ατυχήματα

Τα βιομηχανικά ατυχήματα εμφανίζονται συχνά στην Κίνα, γεγονός που αποδίδεται σε πλημμελή μέτρα ασφαλείας. Στο ίδιο πλαίσιο, στα τέλη Ιανουαρίου, εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από έκρηξη σε χαλυβουργείο στην Εσωτερική Μογγολία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα