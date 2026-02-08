«Θα πληρώσουμε λύτρα»: Το νέο μήνυμα της Σαβάνα Γκάθρι προς τους απαγωγείς της μητέρας της

  • Η αγωνία για την 84χρονη Νάνσι Γκάθρι μεγαλώνει, με την εξαφάνισή της να μπαίνει στην όγδοη ημέρα. Η κόρη της, Σαβάνα Γκάθρι, απηύθυνε νέα έκκληση στους απαγωγείς, δηλώνοντας: «Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πληρώσουμε για να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας».
  • Οι απαγωγείς φέρονται να ζήτησαν λύτρα σε Bitcoin, ενώ πλησιάζει δεύτερη προθεσμία τη Δευτέρα, με το FBI να προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στον εντοπισμό της.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται στο σπίτι της Νάνσι Γκάθρι, με εξετάσεις DNA να επιβεβαιώνουν ότι το αίμα που βρέθηκε στη βεράντα ανήκει στην αγνοούμενη, ενώ η ανησυχία για την υγεία της 84χρονης αυξάνεται.
Η αγωνία για την τύχη της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι στις ΗΠΑ μεγαλώνει, καθώς η εξαφάνισή της μπαίνει στην όγδοη ημέρα. Η κόρη της, παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι, απηύθυνε νέα έκκληση στους φερόμενους απαγωγείς, δηλώνοντας: «Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πληρώσουμε για να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας».

Ζητούν λύτρα σε Bitcoin – Το FBI προσφέρει αμοιβή

Η Γκάθρι, μαζί με τα αδέλφια της, αναγνώρισε ότι η καταβολή λύτρων είναι “ο μόνος τρόπος” για την επιστροφή της μητέρας τους. Οι απαγωγείς φέρονται να ζήτησαν λύτρα σε Bitcoin, ενώ πλησιάζει δεύτερη προθεσμία τη Δευτέρα.

Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI, το οποίο προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της 84χρονης.

Επιστολές με χρηματικές απαιτήσεις και προθεσμίες

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Kedo είναι το τελευταίο που έλαβε φερόμενες επιστολές για λύτρα μέσα στην εβδομάδα. Μία από αυτές, σύμφωνα με τις αρχές, περιείχε συγκεκριμένες χρηματικές απαιτήσεις και όριζε ως προθεσμίες το βράδυ της Πέμπτης και το βράδυ της επόμενης Δευτέρας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία των επιστολών, αλλά τόνισαν πως όλες οι πληροφορίες εξετάζονται σοβαρά.

Νέα στοιχεία από το σπίτι της 84χρονης

Οι έρευνες συνεχίζονται στο σπίτι της Νάνσι Γκάθρι, έξω από το Τουσόν της Αριζόνα. Σύμφωνα με τον σερίφη, οι εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν ότι το αίμα που βρέθηκε στη βεράντα ανήκει στην αγνοούμενη γυναίκα.

Ο ίδιος εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού «αποσυνδέθηκε νωρίς την Κυριακή», γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα.

Επιδεινώνεται η ανησυχία για την υγεία της

Η ανησυχία για την υγεία της Νάνσι Γκάθρι αυξάνεται, καθώς η 84χρονη πάσχει από καρδιολογικά προβλήματα, φέρει βηματοδότη και χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή για την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία των ερευνών

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή στο Air Force One, ανέφερε ότι η έρευνα προχωρά “πολύ καλά”. «Έχουμε κάποιες ενδείξεις που πιστεύω ότι είναι πολύ ισχυρές», σημείωσε, καθ’ οδόν προς την έπαυλή του στη Φλόριντα.

Πηγή: CNN

