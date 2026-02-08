La Liga: Ανεβαίνει η Σοσιεδάδ και «βλέπει» Ευρώπη – «Τριάρα» στο ρελαντί για την Μπαρτσελόνα

Η Σοσιεδάδ και η Μπαρτσελόνα πανηγύρισαν σπουδαίες νίκες στη La Liga, με τη μία να διατηρεί το αήττητο σερί της και την άλλη να αυξάνει τη διαφορά της από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έδειξαν σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, κλείνοντας ιδανικά τη 23η αγωνιστική.

Σοσιεδάδ: Νίκη και βλέμμα στην Ευρώπη

Η Σοσιεδάδ συνέχισε την ανοδική πορεία της, επικρατώντας με 3-1 της Έλτσε. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της στα πέντε τελευταία ματς, ενώ παραμένει αήττητη για επτά συνεχόμενες αγωνιστικές. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν «σκαρφάλωσε» στην 8η θέση της βαθμολογίας και, αν διατηρήσει την ίδια δυναμική, δεν αποκλείεται να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη σεζόν 2026-2027.

Η συνοχή στο παιχνίδι της, η καλή αμυντική λειτουργία και η ευχέρεια στο σκοράρισμα δείχνουν ότι η Σοσιεδάδ έχει αφήσει πίσω τις αστάθειες του πρώτου γύρου και πλέον κοιτάζει ψηλότερα.

Μπαρτσελόνα: Εύκολη νίκη στο «Καμπ Νου»

Η Μπαρτσελόνα πέτυχε μια άνετη νίκη με 3-0 επί της Μαγιόρκα στο «Καμπ Νου», συνεχίζοντας σταθερά την πορεία της προς την κορυφή. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «μπλαουγκράνα» αύξησαν τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που αγωνίζεται αύριο στο δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια στο «Μεστάγια».

Η ομάδα του Τσάβι επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, έπαιξε με αυτοπεποίθηση και αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Το σκορ αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης, με τη Μπαρτσελόνα να δείχνει πως έχει επιστρέψει στην καλή αγωνιστική της κατάσταση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Θέλτα-Οσασούνα 1-2

Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0

Σοσιεδάδ-Ελτσε 3-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Σεβίλη-Τζιρόνα 8/2

Ράγιο Βαγεκάνο-Οβιέδο 8/2

Αλαβές-Χετάφε 8/2

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε 8/2

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 8/2

Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 8/2

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 9/2

