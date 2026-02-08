NBA: Εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν ο Άντονι Ντέιβις

Οι Γουίζαρντς και ο Άντονι Ντέιβις έλαβαν κοινή απόφαση, μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής με τους Ντάλας Μάβερικς, να μην υπάρξει πίεση για άμεση επιστροφή του 10 φορές All-Star φόργουορντ του NBA στην αγωνιστική δράση. Η απόφαση αφορά τη διαχείριση της κατάστασης του παίκτη για το υπόλοιπο της σεζόν και συνδέεται άμεσα με τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει.

Ο τραυματισμός στο παιχνίδι με τη Γιούτα

Ο «AD» τραυματίστηκε στον αγώνα των Μάβερικς με τη Γιούτα, στις 8 Ιανουαρίου. Ο 32χρονος σούπερ σταρ τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι, όταν αμύνθηκε σε λέι απ του Λάουρι Μαρκάνεν. Ο Ντέιβις έδειξε έντονη ενόχληση, αποχώρησε 2:08 πριν το τέλος της αναμέτρησης και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Η ιατρική εκτίμηση και η επιλογή αποκατάστασης

Αρχικά, όλα έδειχναν ότι ο Ντέιβις θα υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση συνδέσμων στο χέρι του. Ωστόσο, το ιατρικό τιμ που τον παρακολουθούσε συνέστησε τελικά να ακολουθήσει αποκατάσταση χωρίς χειρουργείο, κρίνοντας ότι αυτή η επιλογή είναι πιο ενδεδειγμένη για την περίπτωσή του.

Η συνέχεια της σεζόν με θεραπευτική αγωγή

Ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος έχει τραυματιστεί και στους προσαγωγούς, θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για το υπόλοιπο της σεζόν, με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της ομάδας της Ουάσινγκτον. Η απόφαση αυτή κλείνει το θέμα της άμεσης επιστροφής του στα παρκέ και καθορίζει το πλάνο διαχείρισης της κατάστασής του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.