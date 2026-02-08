NBA: Εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν ο Άντονι Ντέιβις

Σύνοψη από το

  • Οι Γουίζαρντς και ο Άντονι Ντέιβις έλαβαν κοινή απόφαση να μην υπάρξει πίεση για άμεση επιστροφή του 10 φορές All-Star φόργουορντ του NBA στην αγωνιστική δράση για το υπόλοιπο της σεζόν.
  • Ο «AD» τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι στον αγώνα των Μάβερικς με τη Γιούτα, στις 8 Ιανουαρίου. Παρόλο που αρχικά όλα έδειχναν χειρουργική επέμβαση, το ιατρικό τιμ συνέστησε αποκατάσταση χωρίς επέμβαση.
  • Ο Άντονι Ντέιβις θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για το υπόλοιπο της σεζόν, κλείνοντας οριστικά το θέμα της άμεσης επιστροφής του στα παρκέ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

NBA: Εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν ο Άντονι Ντέιβις

Οι Γουίζαρντς και ο Άντονι Ντέιβις έλαβαν κοινή απόφαση, μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής με τους Ντάλας Μάβερικς, να μην υπάρξει πίεση για άμεση επιστροφή του 10 φορές All-Star φόργουορντ του NBA στην αγωνιστική δράση. Η απόφαση αφορά τη διαχείριση της κατάστασης του παίκτη για το υπόλοιπο της σεζόν και συνδέεται άμεσα με τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει.

Ο τραυματισμός στο παιχνίδι με τη Γιούτα

Ο «AD» τραυματίστηκε στον αγώνα των Μάβερικς με τη Γιούτα, στις 8 Ιανουαρίου. Ο 32χρονος σούπερ σταρ τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι, όταν αμύνθηκε σε λέι απ του Λάουρι Μαρκάνεν. Ο Ντέιβις έδειξε έντονη ενόχληση, αποχώρησε 2:08 πριν το τέλος της αναμέτρησης και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Η ιατρική εκτίμηση και η επιλογή αποκατάστασης

Αρχικά, όλα έδειχναν ότι ο Ντέιβις θα υποβαλλόταν σε χειρουργική επέμβαση για αποκατάσταση συνδέσμων στο χέρι του. Ωστόσο, το ιατρικό τιμ που τον παρακολουθούσε συνέστησε τελικά να ακολουθήσει αποκατάσταση χωρίς χειρουργείο, κρίνοντας ότι αυτή η επιλογή είναι πιο ενδεδειγμένη για την περίπτωσή του.

Η συνέχεια της σεζόν με θεραπευτική αγωγή

Ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος έχει τραυματιστεί και στους προσαγωγούς, θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για το υπόλοιπο της σεζόν, με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της ομάδας της Ουάσινγκτον. Η απόφαση αυτή κλείνει το θέμα της άμεσης επιστροφής του στα παρκέ και καθορίζει το πλάνο διαχείρισης της κατάστασής του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:41 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Επιστροφή στις νίκες και… κορυφή με «πάρτι»

Έπιασε κορυφή η ΑΕΚ και περιμένει το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, στο βραδινό ντέρμπι, αφού επικ...
10:04 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Αντετοκούνμπο: Έγινε μέτοχος της Chelsea FC Women και στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi – Επενδύει στις γυναίκες και την τεχνολογία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού τελικά παρέμεινε στο roster των Μπακς και έβαλε τέλος στα σενάρι...
07:56 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Η τραγωδία της Θύρας 7: Η στιγμή που «πάγωσε» ο χρόνος – Πώς ο θρίαμβος βάφτηκε με αίμα σε λίγα λεπτά

Ο ποδοσφαιρικός θρίαμβος μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε μεγάλη τραγωδία εκείνη την Κυριακή,...
06:35 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Χριστίνα Σιούτη στον Realfm 97,8: «Θέλαμε το κάτι παραπάνω, αλλά πάντα ένα μετάλλιο, έστω και το χάλκινο είναι σημαντικό»

Η 21χρονη αμυντικός της εθνικής ομάδας πόλο των γυναικών, Χριστίνα Σιούτη, μίλησε στον Real FM...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα