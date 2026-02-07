Γαλάτσι: Δύο οι τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι – Τα νεότερα στοιχεία

  • Δύο άτομα τραυματίστηκαν από ισάριθμες επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Γαλάτσι.
  • Οι δύο τραυματίες, ένας 26χρονος και ένας 32χρονος, διακομίστηκαν στον «Ευαγγελισμό» και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
  • Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ένα μαχαίρι κοντά στα σημεία των επιθέσεων και συλλέγουν μαρτυρίες για τον εντοπισμό των δραστών.
Δύο είναι οι τραυματίες από ισάριθμες επιθέσεις με μαχαίρι που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στην περιοχή του Γαλατσίου. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Οι δύο επιθέσεις

Η πρώτη επίθεση έγινε στην οδό Παρθενόπης και η δεύτερη στην οδό Κουρτίου, με μικρή χρονική χρονική απόσταση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, πέντε άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, συνάντησαν έναν 26χρονο στην Παρθενόπης περίπου στις 19:50 το βράδυ και τον ρώτησαν τι ομάδα είναι. Στη συνέχεια, κάποιος από τους δράστες τον τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι στο στήθος. 

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο, στην οδό Κουρτίου, εντοπίστηκε τραυματισμένος και ένας 32χρονος, που έφερε διαμπερές τραύμα στον γλουτό. 

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στον «Ευαγγελισμό» για τις πρώτες βοήθειες και η κατάστασή τους δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Πέταξαν το μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν ένα μαχαίρι μέσα σε κάδο απορριμμάτων, κοντά στην οδό Στεφανοπούλου. Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών των επιθέσεων.

Την έρευνα για το περιστατικό ανέλαβε το τμήμα Αθλητικής Βίας.

