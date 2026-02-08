Serie A: Νίκη στις καθυστερήσεις και με δέκα παίκτες η Νάπολι – Ο Μαριπάν δεν άφησε την Φιορεντίνα να… χαρεί

Η Τορίνο και η Νάπολι πρόσφεραν δύο συναρπαστικά φινάλε στη Serie A, με τους «γκρανάτα» να «κλέβουν» το βαθμό μέσα στη Φλωρεντία και τους «παρτενοπέι» να παίρνουν με πέναλτι στο 95’ σπουδαίο «τρίποντο» στη Γένοβα.

Η Τορίνο «πάγωσε» τη Φιορεντίνα στο φινάλε

Η Τορίνο πήρε την «μπουκιά από το στόμα» της Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι», ισοφαρίζοντας στο 90’+4 με γκολ του Γκιγέρμο Μαριπάν και διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Το αποτέλεσμα στέρησε από τους «βιόλα» τη δυνατότητα να ξεφύγουν – έστω προσωρινά – από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι γηπεδούχοι κρατούσαν στα χέρια τους το πολύτιμο «τρίποντο», αφού είχαν ανατρέψει το σκορ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με δύο γκολ μέσα σε τέσσερα λεπτά. Ωστόσο, ο Χιλιανός αμυντικός της Τορίνο είχε την τελευταία λέξη, «παγώνοντας» το γήπεδο με το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις.

Πέναλτι στο 95’ χάρισε νίκη στη Νάπολι

Την ίδια ώρα, στη Γένοβα, η Νάπολι πήρε παλικαρίσια νίκη με 3-2 επί της Τζένοα, χάρη σε εύστοχο πέναλτι του Ράσμους Χόιλουντ στο 95ο λεπτό. Το πέναλτι καταλογίστηκε μέσω VAR, ύστερα από μαρκάρισμα του Κορνέτ στον Βεργκάρα.

Οι περσινοί πρωταθλητές βρέθηκαν να κυνηγούν το σκορ από το 3ο λεπτό, μετά από εύστοχο πέναλτι του Μαλινόφσκι. Η απάντηση ήρθε γρήγορα, με τους Χόιλουντ και ΜακΤόμινεϊ να σκοράρουν σε διάστημα δύο λεπτών (20’–21’) και να ανατρέπουν την κατάσταση. Στο 57’, ο Κολόμπο έφερε εκ νέου το ματς στα ίσια, ενώ στο 76’ η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ζουάν Ζεσούς με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι «παρτενοπέι» δεν τα παράτησαν. Το καθοριστικό πέναλτι του Χόιλουντ στο φινάλε έδωσε το τρίποντο και κράτησε τη Νάπολι στην τρίτη θέση, έναν βαθμό πίσω από τη Μίλαν, της οποίας ο αγώνας με την Κόμο έχει αναβληθεί για τις 18 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Βερόνα-Πίζα 0-0

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Τζένοα-Νάπολι 2-3

Φιορεντίνα-Τορίνο 2-2

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Μπολόνια-Πάρμα 8/2

Λέτσε-Ουντινέζε 8/2

Σασουόλο-Ίντερ 8/2

Γιουβέντους-Λάτσιο 8/2

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου

Αταλάντα-Κρεμονέζε 9/2

Ρόμα-Κάλιαρι 9/2

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Μίλαν-Κόμο 18/2

Η βαθμολογία (σε 24 αγώνες)