Φωτιά στο Κραν Μοντανά: Ράγισαν καρδιές στο 40μερο μνημόσυνο της 15χρονης Αλίκης – «Ήταν το καλύτερο κορίτσι», είπε ο πατέρας της

Σαράντα ημέρες πέρασαν από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου ανάμεσα στα θύματα βρισκόταν και η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη. Το κορίτσι έχασε τη ζωή του ανήμερα Πρωτοχρονιά, ενώ διασκέδαζε με φίλους και τον αδελφό της στο γνωστό χειμερινό θέρετρο. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν ξανά τη μικρή Αλίκη, τελώντας μνημόσυνο στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο πατέρας της μίλησε για πρώτη φορά στην κάμερα.

Συγγενείς και φίλοι στο μνημόσυνο της Αλίκης Καλλέργη

Με λευκά τριαντάφυλλα, κεράκια και προσευχές, άνθρωποι που την αγάπησαν ταξίδεψαν ακόμη και από την Ελβετία για να παραστούν στο μνημόσυνο. Ο πόνος των γονιών, των αδελφών και της γιαγιάς της παρέμεινε βουβός, καθώς η οικογένεια δεν μπορεί να ξεχάσει το παιδί της και τις στιγμές της Πρωτοχρονιάς, όταν το μαγαζί τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα σε δευτερόλεπτα και ο κόσμος παρακολουθούσε σοκαρισμένος.

Η παρουσία πλήθους κόσμου στην Κοίμηση της Θεοτόκου

Στην εκκλησία της Κοιμήσεως Θεοτόκου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη της Αλίκης Καλλέργη, που έχασε τη ζωή της στην Ελβετία. Ο πατέρας της, εμφανώς συντετριμμένος, κατάφερε να πει λίγα λόγια για το παιδί του. «Η Αλίκη ήταν τέλεια… 15 χρονών, τι να είναι… το καλύτερο κορίτσι. Κάθε 15χρονο τέλειο είναι, όλα τα παιδάκια αυτά… κρίμα», είπε.

Η Αλίκη είχε όνειρα και σχέδια, όπως κάθε παιδί της ηλικίας της. Όλα, όμως, χάθηκαν στο μπαρ Le Constellation, εκείνο το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Δίπλα της βρισκόταν ο αδελφός της, Ρομέν, ο οποίος κατάφερε να σωθεί. Πάνω από 40 παιδιά κάηκαν ζωντανά και 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ η οικογένεια της Αλίκης την αναζητούσε για ημέρες, ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Η αναμονή αποδείχθηκε μάταιη και σήμερα οι δικοί της άνθρωποι παρακολουθούν τη δικαστική έρευνα, ζητώντας δικαίωση.

«Δεν είναι τώρα η στιγμή», λέει ο πατέρας της

Ο πατέρας της Αλίκης τόνισε ότι η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί όρθια. «Όλοι χάλια… είναι λίγο. Υπομονή. Έχουμε πολλά να πούμε, απλά δεν είναι τώρα η στιγμή…», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο μέλλον θα μιλήσει εκτενέστερα.

Ένα αστέρι με το όνομα της Αλίκης

Συμβολικά, οι γονείς και τα αδέλφια της μικρής Αλίκης έδωσαν το όνομά της σε ένα αστέρι. Κάθε φορά που κοιτούν τον ουρανό, νιώθουν πως τη βλέπουν ξανά μέσα από τις φωτογραφίες, τα χαμόγελα και τις αναμνήσεις που άφησε πίσω της.