Premier League: Τέταρτη σερί νίκη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άνετη επικράτηση της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ, η Μπρέντφορντ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισαν σημαντικές νίκες στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Premier League, με τις εξελίξεις να αλλάζουν τη βαθμολογική εικόνα της κορυφής, αλλά και της μάχης για την παραμονή.

Η Μπρέντφορντ «άλωσε» το «Σεντ Τζέιμς Παρκ»

Η Μπρέντφορντ συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, επικρατώντας με 3-2 της Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Το γκολ του Ουατάρα στο 85’ χάρισε τη νίκη στις «σφήκες», οι οποίες έπιασαν στην έκτη θέση τη Λίβερπουλ. Η ομάδα του Τόμας Φρανκ πέτυχε δεύτερο συνεχόμενο μεγάλο «διπλό», μετά την επιτυχία επί της Άστον Βίλα την προηγούμενη εβδομάδα.

Η νίκη αυτή επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία της Μπρέντφορντ, η οποία δείχνει ικανή να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, τη στιγμή που η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο τη Μάντσεστερ Σίτι στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Άνετη επικράτηση της Άρσεναλ και αύξηση της διαφοράς

Η Άρσεναλ δεν συνάντησε εμπόδια απέναντι στη Σάντερλαντ, την οποία νίκησε στο Λονδίνο με 3-0. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα άνοιξε το σκορ στο 42’ με τον Θουμπιμέντι, ενώ ο Γκιοκέρες σημείωσε δύο ακόμη τέρματα στο 66’ και στις καθυστερήσεις (90’+).

Με τη νίκη αυτή, οι «κανονιέρηδες» αύξησαν τη διαφορά τους από τη Μάντσεστερ Σίτι στους εννέα βαθμούς, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης των «πολιτών» με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Ισοπαλία για Μπόρνμουθ και Άστον Βίλα

Στο μεταξύ, η Μπόρνμουθ και η Άστον Βίλα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και πολλές ευκαιρίες. Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ έχασε την ευκαιρία να ανέβει στη δεύτερη θέση, αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς.

Επιστροφή στις νίκες για Τσέλσι και Γουέστ Χαμ

Η Τσέλσι πήρε βαθιά ανάσα στη βαθμολογία, νικώντας εκτός έδρας τη Γουλβς με 1-3, χάρη στο χατ-τρικ του Κόουλ Πάλμερ. Οι «μπλε» κυριάρχησαν στο «Μολινό» απέναντι στην ουραγό του πρωταθλήματος και έδειξαν σημάδια βελτίωσης.

Παράλληλα, η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου πέτυχε πολύτιμη νίκη στην έδρα της Μπέρνλι με 2-0. Οι Λονδρέζοι διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες τους για παραμονή στην κατηγορία, ενώ η Μπέρνλι παραμένει καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις και φαίνεται πως δύσκολα θα αποφύγει την επιστροφή στην Championship.

Νίκη τετράδας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο, επικρατώντας με 2-0 της Τότεναμ στο «Ολντ Τράφορντ».

Η αποβολή του αρχηγού των «σπερς», Κρίστιαν Ρομέρο, στο 29’ για αντιαθλητικό φάουλ στον Κασεμίρο, άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα και έδωσε ξεκάθαρο προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Ο Μπράιαν Μπεμό άνοιξε το σκορ στο 37’, ενώ ο Μπρούνο Φερνάντες «σφράγισε» το αποτέλεσμα στο 81’. Με αυτό το τρίποντο, οι «κόκκινοι διάβολοι» εδραιώθηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εννέα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Η Γιουνάιτεντ έδειξε ξανά ότι έχει αφήσει πίσω της το αρνητικό πρόσωπο της προηγούμενης περιόδου και βρίσκει σταθερότητα υπό την καθοδήγηση του Ρούμπεν Αμορίμ.