Στους 41 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά – Υπέκυψε 18χρονος Ελβετός

  • Ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας στους 41 τον αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου Κραν-Μοντανά την Πρωτοχρονιά.\n- Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation προκλήθηκε από σπίθες κεριών “συντριβάνι” που έπεσαν σε αφρώδες υλικό, ενώ οι Γάλλοι ιδιοκτήτες και δύο αξιωματούχοι ασφαλείας ερευνώνται για αμέλεια.\n- Οι 41 νεκροί ήταν ηλικίας 14 έως 39 ετών και περιλαμβάνουν 23 Ελβετούς και 18 ξένους, ενώ δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται ακόμα σε διάφορες χώρες.
Το BBC Verify επαλήθευσε δύο φωτογραφίες που δείχνουν αναμμένα βεγγαλικά κολλημένα σε μπουκάλια μέσα στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Le Constellation.

Ένας 18χρονος Ελβετός υπέκυψε χθες, Σάββατο, στα τραύματά του ανεβάζοντας σε 41 τον αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές.

“Ελβετός υπήκοος ηλικίας 18 ετών πέθανε στο νοσοκομείο της Ζυρίχης στις 31 Ιανουαρίου”, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ σε ανακοίνωση που διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ακριβώς έναν μήνα μετά την τραγωδία.

“Ο απολογισμός της πυρκαγιάς στο μπαρ ‘Le Constellation’ την 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχεται πλέον σε 41 νεκρούς”, πρόσθεσε.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ήταν 40 νεκροί και 116 τραυματίες. Δεκάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους φέρουν σοβαρά τραύματα, εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται τις τελευταίες επτά ημέρες στην Ελβετία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία και στο Βέλγιο.

Στους 41 νεκρούς που ήταν ηλικίας από 14 έως 39 ετών περιλαμβάνονται 23 Ελβετοί, εκ των οποίων ο ένας έχει επίσης γαλλική υπηκοότητα, και 18 ξένοι (οκτώ Γάλλοι μεταξύ των οποίων μια Γαλλοισραηλινοβρετανή, έξι Ιταλοί, μεταξύ των οποίων ένας υπήκοος Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μία Βελγίδα, μία Πορτογαλίδα, ένας Ρουμάνος και ένας Τούρκος).

Στους 115 τραυματίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων 67 Ελβετοί, 21 Γάλλοι, δέκα Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι.

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, που είχε θύματα κυρίως εφήβους κα νέους ενήλικες, προκλήθηκε σύμφωνα με την έρευνα από σπίθες κεριών “συντριβάνι” που έπεσαν στο αφρώδες υλικό για απορρόφηση του ήχου στην οροφή του υπογείου του κτιρίου.

Η έρευνα αναμένεται να αποκαλύψει τις ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς, το αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες και να αναδείξει διάφορες ευθύνες.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για “ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια”.

Η ποινική έρευνα έχει επίσης στο στόχαστρο από την Τετάρτη δύο αξιωματούχους ασφαλείας της κοινότητας του Κραν-Μοντανά, που παραδέχθηκε ότι είχε παραλείψει να κάνει ελέγχους ασφαλείας και πυρκαγιάς στο μπαρ από το 2019, ενώ αυτοί θα έπρεπε να είναι ετήσιοι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

16:59 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο Τραμπ έσπασε τη σιωπή του για τα αρχεία Έπσταϊν και ετοιμάζει μηνύσεις – «Προκύπτει το αντίθετο από αυτό που ήλπιζαν ορισμένοι»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τα αρχεία Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποί...
16:43 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο Μεντβέντεφ «αποθεώνει» τον Τραμπ – «Θέλει να μείνει στην ιστορία ως ειρηνοποιός και προσπαθεί πραγματικά»

Μια απρόσμενη “ψήφο εμπιστοσύνης” στις διπλωματικές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ έ...
16:19 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Διπλή τραγωδία στους δρόμους της Τουρκίας με 16 νεκρούς και 30 τραυματίες – Δείτε βίντεο

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν σήμερα Κυριακή τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία ...
14:27 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ θα επαναληφθούν στις 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι

Την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι, θα επαναληφθούν οι απευθείας διαπραγματεύσεις ανά...
