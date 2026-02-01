Κακοκαιρία – Λήμνος: Πλημμύρισαν οι δρόμοι στο νησί – Έκκληση του δήμου για αποφυγή μετακινήσεων – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που πλήττει τη Λήμνο, με δρόμους και παραλιακά σημεία να πλημμυρίζουν λόγω της κακοκαιρίας.

Στη Μύρινα, στη Νέα Μάδυτο, ο δρόμος μετά τη βροχή έγινε για ακόμη μία φορά ένα με τη θάλασσα, με τα νερά να καλύπτουν την άσφαλτο και να δυσχεραίνουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, σύμφωνα με το limnoslive.gr.

Ανάλογη, και σε αρκετά σημεία χειρότερη, είναι η εικόνα στα Καραμανλίδικα, όπου ο δρόμος πλημμύρισε, με το νερό να φτάνει μέχρι και να καλύπτει τα λάστιχα των αυτοκινήτων, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την κυκλοφορία.

Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλία Πλατύ, όπου η περιοχή πλημμύρισε και στο διάβα του το νερό παρέσυρε ακόμη και κάδους απορριμμάτων, αποτυπώνοντας τη δύναμη των φαινομένων.

Πλημμύρισε και πάλι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στη Μύρινα, στο ύψος του Επαρχείου, με τα νερά να συσσωρεύονται στο οδόστρωμα και την κυκλοφορία να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Έκκληση του δήμου να αποφεύγουν οι πολίτες τις μετακινήσεις

Με αφορμή την κατάσταση, ο Δήμος Λήμνου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή: