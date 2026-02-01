Κακοκαιρία – Λήμνος: Πλημμύρισαν οι δρόμοι στο νησί – Έκκληση του δήμου για αποφυγή μετακινήσεων – ΒΙΝΤΕΟ

  • Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που πλήττει τη Λήμνο, με δρόμους και παραλιακά σημεία να πλημμυρίζουν λόγω της κακοκαιρίας.
  • Στη Μύρινα, στη Νέα Μάδυτο, ο δρόμος μετά τη βροχή έγινε για ακόμη μία φορά ένα με τη θάλασσα, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα Καραμανλίδικα, όπου το νερό έφτασε να καλύπτει τα λάστιχα των αυτοκινήτων.
  • Ο Δήμος Λήμνου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης.
Κακοκαιρία – Λήμνος: Πλημμύρισαν οι δρόμοι στο νησί – Έκκληση του δήμου για αποφυγή μετακινήσεων – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που πλήττει τη Λήμνο, με δρόμους και παραλιακά σημεία να πλημμυρίζουν λόγω της κακοκαιρίας.

Στη Μύρινα, στη Νέα Μάδυτο, ο δρόμος μετά τη βροχή έγινε για ακόμη μία φορά ένα με τη θάλασσα, με τα νερά να καλύπτουν την άσφαλτο και να δυσχεραίνουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, σύμφωνα με το limnoslive.gr.

Ανάλογη, και σε αρκετά σημεία χειρότερη, είναι η εικόνα στα Καραμανλίδικα, όπου ο δρόμος πλημμύρισε, με το νερό να φτάνει μέχρι και να καλύπτει τα λάστιχα των αυτοκινήτων, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την κυκλοφορία.

Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλία Πλατύ, όπου η περιοχή πλημμύρισε και στο διάβα του το νερό παρέσυρε ακόμη και κάδους απορριμμάτων, αποτυπώνοντας τη δύναμη των φαινομένων.

Πλημμύρισε και πάλι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στη Μύρινα, στο ύψος του Επαρχείου, με τα νερά να συσσωρεύονται στο οδόστρωμα και την κυκλοφορία να γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Έκκληση του δήμου να αποφεύγουν οι πολίτες τις μετακινήσεις

Με αφορμή την κατάσταση, ο Δήμος Λήμνου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή:

«Έκτακτη ανακοίνωση λόγω έντονης βροχόπτωσης

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που επικρατεί στο νησί μας, ο Δήμος Λήμνου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση από δρόμους και σημεία όπου παρατηρούνται συσσωρεύσεις υδάτων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν ενεργοποιηθεί από το πρωί της Κυριακής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Παρακαλούμε για τη συνεργασία όλων».

