Από Ήλιο σε Ήλιο: Πότε κάνει τελικά πρεμιέρα η νέα σειρά της ΕΡΤ1;

  • Το «Από Ήλιο σε Ήλιο», η νέα σειρά της ΕΡΤ1, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα Μαρτίου, έπειτα από αλλαγή στο αρχικό πλάνο προβολής που την ήθελε στον αέρα τέλος Οκτωβρίου.
  • Πρόκειται για μια μυθοπλαστική προσέγγιση πραγματικών γεγονότων με βασικό θέμα την απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916, ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος.
  • Η πολυαναμενόμενη σειρά θα αποτελείται από 60 επεισόδια και βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου, ενώ η υπόθεση επικεντρώνεται στον Περσέα, γιο μεταλλωρύχου, που εργάζεται «από ήλιο σε ήλιο» στη Σέριφο.
Μπορεί η Μεγάλη Χίμαιρα να σημείωσε ρεκόρ θέασης με περισσότερα από 3.400.000 views στο ERTFLIX η Ερτ όμως έχει κι άλλους άσσους στο μανίκι για την τρέχουσα σεζόν.

Όπως είναι γνωστό εδώ και πολλούς μήνες, η σειρά «Από Ήλιο σε ‘Ηλιο» αναμένεται να προβληθεί στη δημόσια τηλεόραση.

Πρόκειται για μια μυθοπλαστική προσέγγιση πραγματικών γεγονότων με βασικό θέμα την απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916 – ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος.

Η πολυαναμενόμενη σειρά θα αποτελείται από συνολικά 60 επεισόδια και είναι βασισμένη στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου, «Από ήλιο σε ήλιο», που αποτελείται από τα μέρη «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος».

Η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Κι ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ώστε να βγει η σειρά τέλος Οκτωβρίου στον αέρα, το πλάνο άλλαξε…

Το «Από Ήλιο σε Ήλιο» θα προβληθεί την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν και η πρεμιέρα υπολογίζεται μέσα Μαρτίου.

Από το ρεπορτάζ που έχω κάνει για τη σειρά, σας προετοιμάζω πως πρόκειται για ακόμα ένα διαμάντι μυθοπλασίας της κρατικής τηλεόρασης…

Η υπόθεση

Ο Περσέας (Σταύρος Σβήγκος) είναι γιος ενός μεταλλωρύχου που σκοτώθηκε στις στοές των μεταλλείων Σερίφου και της Κατερινέτας, μιας δυνατής, ασυμβίβαστης αλλά κι ευαίσθητης γυναίκας που πήγε κόντρα σε όλα τα κοινωνικά «πρέπει» κι έμαθε στον γιο της να βαδίζει με το κεφάλι ψηλά, όπως κι εκείνη.

Ο Περσέας, νέος ακόμα, αναγκάζεται να ακολουθήσει το δρόμο του πατέρα του στις στοές των μεταλλείων, εργάζεται  «από ήλιο σε ήλιο»,  από το χάραμα μέχρι το δειλινό, προκειμένου να επιβιώσει, στο άγονο νησί του.

Η σκληρή δουλειά και ο καθημερινός κίνδυνος δεν μπορούν να εμποδίσουν τον έρωτα που γεννιέται ανάμεσα σ’ εκείνον και την Ανδρομέδα, την κόρη του εχθρού του, ούτε και τα όνειρά τους για ένα καλύτερο αύριο, με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας…

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Κίμων Κουρής, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη,  Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στράτος Τζώρτζογλου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρθίλια Σβάρνα κ.ά

